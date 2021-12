Coco Ann Roy 3, trama y curiosidad

Actores y personajes

Actores de doblaje originales

Anthony González: Miguel Rivera

Gale García Bernal: Héctor Rivera

Benjamin Brad: Ernesto de la Cruz (diálogo y canción Recuérdame)

Antonio Soul: Ernesto de la Cruz (cantando)

Renee Victor: Elena Rivera

Ana Ophelia Murguia: Tío Coco

Edward James Olmos: Chicheron

Jaime Camille: papá Enrique

Sophia Espinosa: tío Louisa

Luis Valdés: tío Berto

Lombardo Boer: Plaza Mariachi

Alana Upas: Madre Imelda

Celine Luna: tía Rosita

Alfonso Arau: Padre Julio

Herbert Siquenza: tío Felipe

Jane: tío Oscar

Carla Medina: tía Victoria

John Radsenberger: Juan Ortodoncia

Actores de doblaje italianos

Luca Daisy: Miguel Rivera (Conversaciones)

Simone Iuè: Miguel Rivera (cantando)

Emiliano Goldordi: Héctor Rivera

Fabrizio Russotto: Ernesto De La Cruz

Toriana Sirici: Elena Rivera

Mara Mayonchi: tío Koko (conversaciones)

Giò Giò Rapattoni: Tío Coco (cantando)

Saverio Moriones: Chicharrn

Mauro Gravina: papá Enrique

Valentina Lodovini: tío Louisa

Gianluca Machelli: Dio Berto

Luigi Rosa: Plaza Mariachi

Franca D’Amato: tío Imelda

Lorenza Biella: tía Rosita

Carlo Reale: Papa Julio

Oliviro Dinelli: tío Philip y tío Oscar

Modilda de Ángeles: tía Victoria

Renato Cecchetto: Juan Ortodoncia

Trazar y revisar

Cacao Cuenta la historia de un joven Miguel que sueña con convertirse en un músico famoso como Ernesto de la Cruz, pero no entiende por qué cualquier tipo de música está estrictamente prohibida en la familia durante generaciones. Ansioso por demostrar su valía, Miguel sigue una misteriosa serie de eventos que terminan con su vida detrás de una tierra sorprendente y colorida. En el camino, se encuentra con Héctor, que es deseable y fraudulento; Juntos se embarcan en un viaje extraordinario para descubrir la historia no contada de la familia de Miguel.

Curiosidad

“Coco” es la decimonovena película animada de Picture Animation Studio.

Novena película para ganar un Oscar a la Mejor Película de Animación y Tercera Película para ganar un Oscar a la Mejor Canción Original.

El codirector Lee Angrich es el quinto empleado de Pixar en ser nominado dos veces al Oscar a la Mejor Película de Animación. Primero John Lasseter (Recomendado para Monsters & Co. y Cars), Segundo Brad Bird (Recomendado para Los Increíbles y Rattadoil Statue Success) y Tercero Andrew Stanton (Buscando a Nemo y Recomendado. WALL-E, Mejor película de animación) Ganadores) y Cuarto Beat Doctor (nominado por Monsters & Co., Up y Inside Out. Tanto Up como Inside Out ganaron una estatua)

La película originalmente se tituló “Día de los Muertos” después del Festival Mexicano del mismo nombre. Durante la producción de la película, en 2015, Walt Disney Company solicitó un registro de marca para la frase “Día de los Muertos” para diversas aplicaciones comerciales. Ha recibido críticas significativas de muchos en los Estados Unidos, especialmente de la comunidad mexicoamericana, que ha argumentado con la comunidad por la exclusión y explotación cultural. Una semana después, Disney retiró la solicitud de grabación y cambió el título de la película a “Coco”. Poco tiempo después, Pixar Animation Studios contrató al dibujante mexicano-estadounidense Llo Alcaras, al dramaturgo Octavio Solis ya la ex directora ejecutiva de Mexican Heritage Corporation, Marcela Davison Avils, como consultores técnicos para la película y sus papeles encubiertos.

En China, la película tendrá el tema de la “muerte”, que está prohibido y no se puede importar ni estrenar. Pero cuando los censores proyectaron la película, los miembros del equipo rompieron a llorar. Así que se hizo una excepción y la película recibió luz verde para un estreno en cines en China.

Lee Angrich fue considerado un compositor mexicano, pero finalmente contrató a Michael Kiachino para trabajar en otras películas de Pixar. Giaccino trabajó en la banda sonora con músicos mexicanos.

El espíritu de Frida Kahlo en la imagen apunta a Donté como un perro Xolo (perro Xoloitzcuintli). A mediados del siglo XX, el perro xolo comenzó a ganar popularidad como raza. Frida y su esposo Diego Rivera ayudaron a salvar la raza al incluir al perro Xolo como parte de su arte. Gracias a Frida y Diego, la carrera volvió a ser conocida en el mundo.

El apellido de Miguel, Rivera, se refiere al cineasta Jonas Rivera, quien ha trabajado en Pixar Animation Studios desde 1994 y ha producido dos de sus películas: Up (2009) e Insight Out (2015).

La puerta de la oficina en el área Land of the Afterlife trae de vuelta el famoso huevo de Pascua Pixar A113 (haga clic aquí para obtener más información).

Miguel ve imágenes de su estatua de Ernesto de la Cruz en un video, donde aprende a tocar la guitarra a partir de la infancia del codirector y guionista de la película Adrian Molin en los años 90. En ese momento, Molina estaba grabando en video nuevos episodios y retransmisiones del programa de televisión. El maravilloso mundo de Disney Mira ABC, CBS y The Disney Channel y sueña con una vida mejor.

La tierra del más allá se inspiró en la ciudad mexicana de Guanajuato, llamada así por las coloridas casas en las montañas que están apiladas como en la película.

Mientras Miguel camina por las calles al comienzo de la película, se pueden ver piñatas de algunos de los personajes de Pixar: Buzz Lightyear, Woody y Mike Wazowski entre otros.

Land of the Afterlife utiliza una serie de tecnologías obsoletas (computadora Macintosh de los 80 y radio walkie-talkie), tecnología obsoleta y “muerta” en cierto sentido.

Caricatura del compositor de cine Michael Giaccino, presentador del concierto de Ernesto de la Cruz “Sunrise Spectacular”.

La flor de naranja que se encuentra en toda la imagen es la caléndula azteca (también conocida como caléndula mexicana o arce rojo). La flor se usa para devolver la vida a los muertos en la tradición del Día de Muertos en México.

Los cineastas y animadores viajaron a México cinco veces para explorar la cultura, la gente, la comida y las tradiciones para ayudar a definir la historia y los personajes de Koko. Lugares para visitar en la Ciudad de México y Oaxaca.

La tumba de Santa Cecilia lleva el nombre de Santa Cecilia, la santa católica de los músicos.

La abuela y la bisabuela de Miguel a menudo toman un zapato y golpean a la gente y obtienen su cooperación. En la cultura mexicana se le llama “La Chancla”.

El personaje de Ernesto de la Cruz se basa en el ícono mexicano Pedro Infonde (en realidad, el segundo apellido de Infonde, “Cruz”). Además, el apellido de Ernesto, de la Cruz, también se refiere a otro personaje de Pixar, Cruz Ramírez. Coches3. Además, en la imagen aparece una caricatura de Pedro Infante, quien interactúa con de la Cruz.

Al principio Miguel tenía que tocar la guitarra, no cantar. Cuando el director Lee Angric descubrió que Anthony González era un cantante talentoso, se decidió que Anthony haría ambas cosas para compartir este talento en la película.

El nombre del perro es Dante, el poeta Dante Alighieri, autor de “Humor divino”, originalmente conocido sólo como “Comedia”. El humor divino describe el viaje de Dante al reino de los muertos. En México, Xoloitzcuintli (el perro mexicano sin pelo que se muestra en la imagen) guía a los muertos en su camino hacia Miklan (el inframundo, el lugar de la otra vida).

En solo 3 semanas, la película recaudó más de $ 400 millones en todo el mundo, luego más de $ 500 millones después de 36 días, luego más de $ 600 millones después de 53 días y finalmente más de $ 800 millones en total. Eventualmente su flujo teatral alrededor del mundo.

Grabación de sonido

El codirector Lee Angrich se consideraba a sí mismo un compositor mexicano, pero finalmente contrató a Michael Kiachino (Up, Cars 2, Insight Out, Jutropolis, The Incredibles 2) para trabajar en otras películas de Pixar. Giaccino trabajó en la banda sonora con músicos mexicanos.

La banda sonora incluye canciones escritas por Jermaine Franco, Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez.

Las canciones de la versión italiana son las siguientes: Recuérdame (Ernesto de la Cruz) – Fabrizio Rusotto, Muy serio – Fabrizio Russotto, Juanita – Emiliano Coltorti, ¡Qué lugar me siento! – Simone Iuè y Emiliano Coltorti, El mundo es mi familia – Simone Iuè y Fabrizio Russotto, Recuérdame (Canción de cuna) – Emiliano Coldorti y Charlotte Infusci d’Amigo, La Lorona – Alana Ubach y Antonio Sol, Recuérdame (Reunión) – Simone Iuè y Giò Giò Rapattoni, En cada parte de mi coro – Simon Iuè e Recuérdame – solo – Michael Bravi

La canción ganadora del Oscar “Remember Me” a la Mejor Canción Original está en la banda sonora. Se interpretó la versión original de la canción. Con Miguel Natalia Lafargegate Al mismo tiempo, la versión italiana se ilustra con “recuérdame”. Michael Bravi.

Listados de seguimiento:

1. Recuérdame (Ernesto de la Cruz) (Benjamin Brad) 1:49

2. El consejo más necesario (Benjamin Brad & Antonio Sol) 1:45

3. Juanita (Gale García Bernal) 1:15 Todos lo saben

4. Logotipo de Un Pogo (Anthony González y Gale García Bernal) 1:52

5. Jalalai (Instrumento) (Instituto Mexicano del Sonido) 2:54

6. The World S My Familia (Anthony Gonzalez & Antonio Soul) 0:50

7. Recuérdame (Canción de cuna) (Gale García Bernal & Gabriella Flores & Libertad García Fonseca) 1:09

8. La Lorona (Alanna Ubach y Antonio Sol) 2:45

9. Recuérdame (Reunión) (Anthony Gonzalez & Ana Ophelia Murguia) 1:13

10. Brod Corazon (Anthony González) 2:03

11. Recuérdame (Dúo) [feat. Natalia Lafourcade] (Miguel) 2:44

12. ¿Hará zapatos? 3:17

13. Santuario y línea 1:24

14. Miguel 1:16 consiguió un hacha para encontrar

15. La corriente del destino 1:10

16. Todo esto es relativo 2:37

17. Cruzando el puente de Marigold 1:48

18. Departamento de Reunión Familiar 2:44

19. Llave maestra para escapar 3:04

20. New Skeleton Walk 1:07

21. Adiós Chicharon 1:45

22. Plaza de la Cruz 0:21

23. Dudas familiares 2:23

24. Tomando páginas 0:56

25. Fiesta espectacular 0:55

26. Crucifixión 2:33

27. Tengo un bisnieto 1:14

28. Una bendición y un enfrentamiento 4:44

29. Vivienda cueva en el pasado 2:22

30. Somos familia 2:21

31. Reunión familiar Riviera 3:03

32. Un apagón familiar 2:00

33. Obtener una oportunidad para tomar fotografías 1:47

34. El espectáculo debería continuar a las 2:31

35. Para quién Bell Dolls 2:01

36. El flujo para la edad es 1:50.

37. 1:00 un año después

38. Coco – Suite del Día de los Muertos 5:47

