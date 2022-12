Un coro sube del vestuario argentino y su polémica: brasileros abuchean, insultan a ingleses.

Nuevo video de Argentina celebrando en el vestuario tras goleada a Croacia y nuevas acusaciones contra Messi y sus compañeros. La “banda sonora” escogida por los jugadores de la Seleçiòn es ofensiva. En el minuto 90, la selección argentina no se rindió Desafío ganado contra Croacia Pero continuó durante la noche, y tocó corazones en todas partes.Argentina Habiendo llegado a la final en la Copa del Mundo en Qatar, está esperando conocer a su oponente para ver contra quién competirá por el trofeo más importante. En la cancha, en las gradas y en las calles, escenas de alegría desenfrenada llenaron a los millones de hinchas que quedaron embelesados ​​con los logros de Messi y sus compañeros. No es una exageración y ha resurgido un nuevo video de lo que sucedió en el vestuario inmediatamente después de la victoria en la final. Ya durante la Copa del Mundo en suelo qatarí, la santidad de las salas en el vientre del estadio ha quedado expuesta y ha suscitado debate. Precisamente contra la Albiceleste comenzó una polémica Y su Un hombre de la más alta reputación., Leo Messi. Durante el partido contra México en la fase de grupos, no desaprovechó los golpes bajos en todo el derbi sudamericano. Pocos de hecho han sido acusados ​​de conducta antideportiva grave, como ha sido el caso contra ‘Pulka’. Messi fue acusado de “atropello” durante los festejos tras el Argentina-México En el video se puede ver a los jugadores argentinos celebrando su victoria en la segunda jornada tras vencer 2-0 a México, quien desterró de inmediato a los fantasmas de Arabia Saudita. Incluso entre estos Leo Messi apareció para golpear con la bota la camiseta mexicana.. pero en las redes sociales “Parece” se convierte en una oración y se desata el infierno Un torbellino de controversias y acusaciones rodea a Bulga, lo que lleva a una disculpa ritual después del hecho. Esta vez, el discurso parece repetirse, pero bajo la lente no es el gesto concreto, sino el “tema musical” elegido por los jugadores para celebrar la final mundial. READ Maradona ya donó 44 millones a la camiseta de Mano de Dios

El video más loco de las redes sociales de hoy en comparación con el video después de la victoria sobre México Una banda sonora completamente diferente. Siempre un canto de alegría y felicidad, pero esta es una excusa para abrir una nueva polémica por la letra de la canción utilizada. “Yo soy asi, soy argentino”, “Soy asi, soy argentino”Una clara declaración de identidad nacional, sobre todo, provocó la ira de muchos brasileños y británicos. Estos son los dos países a los que se refiere la canción, recordando rivalidades futbolísticas y políticas. Brasileiro Que Paso, Arruco El Pentacampion/

Messi se fue para Río y con la copa se quedó/

Somos la banda Argentina, Cimbre Vamos a Prestamista/

Así que tenemos el sueño de llegar hasta el Campeonato Mundial/

Yo soy asi, soy argentino, inglese p… de malvinas no me olvido/

Yo soy asi, vengo a animar, a la argentina yo chico a todas partes Esta es la letra de la canción que Messi, Dybala y todos los integrantes del ‘equipo’ mundial de Scaloni, en un ambiente festivo, no esperaban que se convirtiera en una nueva polémica. Pero, ¿cuáles son las pistas que reavivan la polémica? Primero, la doble cartelera de Brasil fue eliminada gravemente por Croacia. “Qué pasó con el brasileño” La canción dice, “El cinco veces campeón mundial se encogió“, subrayando la pronta salida de la Seleçao, la favorita a la victoria final. Para echar mano de la reciente (y aún candente) derrota lograda por los celicianos en suelo verde y oro entre Brasil y Argentina en la Copa América 2021: “Messi se fue a Río y volvió con el trofeo”. READ Miércoles 20 de abril, 20.45 h, Detro Communele de Pergin Pero si el sarcasmo clásico del estadio siempre se ha reservado para los oponentes de fútbol, ​​es en Inglaterra donde el texto empuja su mano: “Un hijo de p inglés… No me he olvidado de Malvinas” Se canta en una estrofa que conmemora el año 1982 y el (fallido) intento del gobierno argentino de recuperar las Islas Malvinas (Falkland) mediante una intervención militar contra el Reino Unido, que siempre ha reclamado su soberanía. Una nota sobrevalorada por la mayoría, ciertamente fuera de lugar y de contexto, que vuelve a eclipsar el ambiente festivo de la selección de Scaloni. “Banda argentina, siempre dispuesta a emocionar”.

