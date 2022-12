Plinko: explora el nuevo juego de casino en línea de la ciudad

En los casinos en línea, tiene muchas opciones para ver, desde tragamonedas hasta juegos de mesa, pero hay categorías menos conocidas que debe conocer. Uno de ellos es Plinko, uno de los tipos de juegos más nuevos en los casinos en línea como Mines y Crash.

Plinko está diseñado en base al popular programa televisivo de juegos de precios del mismo nombre en The Price is Right. Tiene un concepto simple en el que dejas caer una bola o ficha en un tablero lleno de bolos y ganas el contenido del bolsillo donde cae. Hay algunas mecánicas que agregan complejidad a este juego y debes aprender todo sobre ellas si quieres saber cómo jugar Plinko y ganar Bitcoin.

¿Cómo jugar Plinko?

Puedes jugar al Plinko tan pronto como lo inicies. La configuración predeterminada suele ser la mejor manera de medir la precisión de su tasa de retorno al jugador (RTP) en una tasa de volatilidad equilibrada. Puede modificar su experiencia gracias a las opciones proporcionadas por la mayoría Plinko juego proveedores. Estas son las estructuras básicas que debe conocer:

Disposición en la pantalla

Todos los juegos de Plinko muestran algunos elementos similares. La más importante es la línea de alfileres dispuestos en forma de pirámide, estrechos en la parte superior y anchos en la parte inferior. Su parte superior muestra el punto de entrada de la pelota o el disco, mientras que la parte inferior tiene bolsillos etiquetados con multiplicadores. Puede encontrar la interfaz para apostar en la parte inferior de la pantalla la mayor parte del tiempo, pero algunos juegos de Plinko orientados horizontalmente la colocan en el lado izquierdo o derecho.

Características ajustables

Puede ajustar el tamaño de su ante usando una interfaz cerca del botón “reproducir” o en un menú que debe aparecer en el menú de configuración. El tamaño de los pines y la volatilidad del juego también son ajustables. Los pines se pueden aumentar hasta 16, pero el mínimo puede variar entre proveedores de juegos. El mínimo de BGaming puede ser tan pequeño como 8 líneas, pero Spribe solo puede establecerlo en 13 líneas.

La configuración de volatilidad se puede establecer entre baja, media y alta. Esta configuración es universal en todos los proveedores de software. Aumentar el número de líneas aumenta el número de premios potenciales en la parte inferior de los pines y siempre escala con la configuración de volatilidad. La ganancia más alta del juego solo se puede alcanzar en 16 líneas con alta volatilidad.

proceso del juego

El juego Plinko tiene un proceso simple y rápido, similar a las tragamonedas. Determine el tamaño de su apuesta, luego haga clic en jugar y espere el resultado. Usted paga la apuesta inicial cada vez que presiona el botón de pago que deja caer una bola que rebota por los bolos hasta el fondo. Los premios más bajos están más cerca del centro, mientras que los pagos más grandes están más a los lados.

A diferencia de las tragamonedas, puede enviar spam al botón de reproducción mientras aún no se ha resuelto la última apuesta. Es más divertido hacer clic en reproducir lo más rápido posible en manual, pero también puede configurarlo en automático para dejar que se reproduzca en modo inactivo mientras se concentra en otra cosa. Por lo tanto, puede seguir ganando mientras es productivo en otro campo como su trabajo o un pasatiempo.

Los mejores proveedores de juegos para el casino en línea Plinko

Muchas empresas ya se sumaron a la Plinko juego tendencia y han desarrollado su propia interpretación. Dos de ellos fueron los mencionados anteriormente BGaming y Spribe. Los otros dos proveedores de software son Smartsoft y Turbo Games. Todos sus juegos de Plinko están altamente optimizados para juegos de casino en línea sin retrasos y son compatibles con la orientación de pantalla tanto horizontal como vertical.

