Vivir en la frontera entre Estados Unidos y México, separados por un muro

El llamado Capítulo 42 es una regla que prohíbe la entrada de inmigrantes por razones de salud. En medio de la epidemia, fue utilizado por la administración Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México sin cruzar la frontera. Biden ha decidido que el cerco se levantará a partir del 23 de mayo: una elección respaldada por progresistas, pero con la oposición de una facción moderada de demócratas que temen repercusiones en las elecciones de mitad de período. El encabezado 42 ha reducido el número de personas que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, pero ha aumentado significativamente los esfuerzos de entrada: de hecho, muchos inmigrantes ilegales han intentado cruzar la frontera repetidamente porque no han sido procesados ​​por violar la ley antigubernamental. y no hay riesgo de reconsideración. (EE.UU. VS: Inteligencia – Podcasts)