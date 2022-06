“Delgado y agotado, mi vida sería mejor”.

Su aventura finalizó en la 16ª edición deisla famosavenecia corista laurie del santo No pierdas la oportunidad de dar entrevistas y “chismes” sobre sus ex compañeros de aventuras en HondurasMuchos de ellos tuvieron dificultades para sobrevivir en las playas de Cayos Cochinos.

Laurieen una entrevista con Novela 2000selecciona al ex pretendiente, entre los finalistas del reality show luca davry Chico “Bascoso y vendido”:

“Sin él mi vida sería mejor. Escurridizo y superventas, desvió un cumplido físico que le hice diciendo que quería comprarlo para que no se mencionara su nombre. Hablar con él es patético y frustrante. lloviendo a Nicolás Vaporides para ser aceptado por el grupo. Y hablando de él, era el embajador de la falsedad, pero si le gustaba, está bien. Respétenlo. ¿Estefania, Edoardo y Guendalina? La más mentirosa, hipócrita y grosera. nunca he conocido. Gwendolyn tampoco era cierto”.

Las palabras que el ex náufrago también pronunció en un blog Jesús y Sheahablando de cuantos intocables hicimos una especie de paquete y como Lucas sumergido en ellos para no estorbarlos:

“No te dejan en paz a menos que estés debajo de ellos y te conviertas en su peón, lo cual no hice. Hay muchas personas que han elegido ese camino, como Luca Davry, mientras que Gennaro Olito dijo: ‘No, tengo mi personaje'”. se ofendió

todavía:

Luca lo sorprendió una vez diciendo: “Laurie me dijo que con este físico podría convertirme en un líder que ni siquiera recuerdo”. Pero nunca le dije que si llegaba a ser líder, no votaría por mí. Esto agregó. Acabas de decir que tiene un físico tal que puede ser capitán y pelear contra Roger Baldino, que aún no está fuera. ¿Entiendes lo baboso que era Luca? “