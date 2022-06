“Puse mi mano en el fuego que…”

escrito por Marta Vitolano los

En una entrevista reciente, el ex entrenador del equipo masculino y femenino Luca Salatino dijo lo que realmente piensa sobre Ida Platano.

Luca Salatino Recientemente concedió una entrevista a Mondotv24 con su selección de hombres y mujeres Soraya Cerruti. Aquí hablaron sobre sus proyectos futuros como si y cuando van a vivir juntos. Pero no solo eso: también le contó al ex tronista su trayectoria dentro del espectáculo de Canale Cinque como estudiante y como modelo tronista. de su relación con Mateo Ranieri, otro ex tronista de esta última versión, con quien nació una hermosa y profunda amistad. Finalmente le habló de Lo que pasó entre Ida Platano y Ricardo Guarnieri.

Hombres y mujeres, Luca Salatino sobre Ida

Durante la entrevista con Mondotv24, Luca Salatino también habló sobre la hermosa amistad que nació con Matteo Ranieri y cómo se encontraron durante el viaje de hombres y mujeres:

Es difícil para mí explicarlo porque rara vez me he asociado con una persona o con Matteo. Nos encontramos permaneciendo juntos. Hemos discutido varios problemas de episodios varias veces, en un momento estábamos casi listos, ¿verdad? Siempre nos apoyamos. El vínculo ha crecido mucho, ya que convivimos las 24 horas del día. Hemos compartido momentos difíciles. A veces nos encontrábamos llorando y consolándonos unos a otros. Terminado el programa, nos conocimos y nada cambió. Somos dos hermanos. Le debo mucho al programa. Usted puede estar interesado en: Hombres y mujeres: besos calientes de la tronista Andrea Nicole Conte y Roberta Giusti

Pero no solo con él estableció una relación especial. Incluso con una dama del trono, inmediatamente se encontró muy bien. Esta es Ida Platano y dijo al respecto: