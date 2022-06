¿El regreso de la antorcha entre Beilin y Stefano?

Esperando a ver si acepta ser parte del elenco en la 7ma edición novia vip transmitido desde septiembre, antonino espinalbes Se concedió una larga entrevista en las páginas del semanario “Chi”. Sin palabras, con una figura ambigua, el empresario admitió su mayor temor:

Mi único temor es que no veo crecer a mi hija todos los días, porque su madre y yo estamos separados. La curiosidad por ver cada uno de sus cambios es invaluable.

durante la entrevista, antonino espinalbes Dime qué pasó exactamente con Belén Rodríguez:

Los sentimientos se apoderaron de mí, como siempre, también porque creo que es imposible contener el corazón. Y no me arrepiento de haber recorrido este camino, porque siempre me ha recompensado. Sé que cada elección que haga me llevará a algo hermoso.

Una niña nació de su pasión, pero la ex estilista nunca pensó que estaba corriendo tan rápido:

Nunca estuvo mal, solo quería vivir lo que amo y dejarme llevar. Y luego, cuando los dos estábamos solos, nada faltaba. Las personas a mi lado estaban preocupadas por el cambio que había hecho en mi vida y tenían miedo de que yo estuviera demasiado expuesto: este mundo podría meterte en problemas.

La historia de amor con la corista argentina terminó poco después de su nacimiento lunamaro. en el pasado antonino Había afirmado que “sabía más belín ¿Quién está embarazada y quién no? ¿No se conocían?

Esta no era la prioridad. Pensé que estaba embarazada de mi hija. Yo era médico, guardaespaldas y amigo. Mi preocupación era que completara su embarazo, como en la naturaleza. Y de hecho, en la naturaleza, el macho protege al cordero, y cuando nace el cachorro, desaparece. Puedo sentir quién soy frente a mí, estaba listo para terminarlo y traté de desafiar la ley de la naturaleza y la atracción, especialmente por mi hija. Entonces me di cuenta de que podía ser un buen padre incluso solo.

¿Qué pasó después de que nació el bebé?

Hubo un cambio en lo que cada uno quería de la vida, en aquellas diferencias que antes el amor había tapado. Los objetivos de la vida cambiaron y tomamos la decisión de seguir nuestras pasiones. Elegí enfrentar la vida como un padre, basado en mi estar en la familia, mientras que ella dijo que podías tener una familia y una vida propia. Estaba disfrutando de uno de los momentos más hermosos, el nacimiento de un niño, una emoción que realmente sentí y sentí por primera vez, y solo vi. No éramos aliados.

En cualquier relación con la fuerza antonino espinalbes Y el belín?

siempre pongo lunamaro En primer lugar, aunque él no se llevaba bien con ella, traté de ser maduro y dejar ir los sentimientos y el nerviosismo.

¿Alguna vez te ha advertido un fantasma de stefano di martino?

Absolutamente no, no lo digo por el pecado de autoestima, sino porque borro el pasado y me apoyo en lo que hay, en los cimientos de la relación. Y espero que dure entre ellos, a estas alturas, para siempre. Será útil para los niños, si no hay otros cambios, mejor. Ya no podemos estar equivocados.

antonino A través de las páginas del semanario quiso confirmar que nunca le había engañado belín. La relación no terminó por la presencia de “terceros incómodos”.

Por último, hablamos de la televisión y novia vipLo mismo abejas espinales Confirmó que fue contactado por producción. lo veremos enen casa Cinecittà?

No siento la necesidad de presentarme. Hay pocas personas en mi vida, y si me aman, entonces aquellos que se preocupan por mí son como yo. Si hay algo que me puede fascinar en un proyecto, lo ataco y me lanzo, pero tengo que encontrarlo. Por ahora, tengo miedo de alguna superficialidad que no me tiente a desequilibrarme. Pero espero que haya más.