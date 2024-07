David y Victoria Beckham celebran su 25 aniversario de bodas repitiendo exactamente el mismo look morado que en su recepción.

¿Quién no haría cualquier cosa por lucir la misma ropa que hace 25 años?David y Victoria Beckham En cambio, parecen no haber hecho ningún esfuerzo por volver a lucir ese look completamente morado que lucieron hace un cuarto de siglo, para su boda en Complejo turístico Luttlerstown Castle Estate Dublín. “¡Aún los tenemos! ¡¡No puedo creer que hayan pasado 25 años y sigan siendo así de buenos!!», el escribio no por casualidad beckham Acompañado de una serie de instantáneas publicadas en Instagram en el recuerdo.