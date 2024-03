Kate Middleton volverá al público en junio, o mejor dicho no: el nuevo misterio sobre la salud de la princesa

Secreto sobre tus condiciones de salud. Kate Middleton Se ha vuelto cada vez más espeso: apenas ayer Ministerio de Defensa Gran Bretaña había anunciado en su sitio web que la princesa pasaría revista a las fuerzas reales el 8 de junio en previsión del accidente. Fuerzas de color. Unas horas después de esoYa no hay señales de este anuncio.. El nombre de Kate, junto con una foto de ella vestida de verde y toda sonrisas, ha desaparecido de Trooping the Colour publicado en el sitio web del Ministerio de Defensa (MoD). ¿Por qué? el telégrafo Se trata de habilidades: fue la afirmación, explica. Se hizo sin la aprobación del Palacio de Kensington.y es el único que puede anunciar compromisos oficialmente Príncipes de Gales. Dado que el palacio aún no ha confirmado la asistencia de Middleton a… Fuerzas de colorEl Departamento de Defensa no tiene permiso para publicar una declaración sobre este tema. ¿Eso es todo? Una parte de la prensa británica no lo cree y plantea otras hipótesis. Por ejemplo yo Tiempos de recuperación Kate tras la delicada y misteriosa cirugía abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero «Claramente alargada».

Tras la operación, desde Palacio explicaron que la Princesa de Gales volverá a sus deberes reales después de Semana Santa. En teoría, es posible que las manifestaciones se programen entre abril y mayo, de las que aún no hemos tenido noticias. Pero ni siquiera sobre este punto hay certeza, porque el Palacio de Kensington guarda silencio. Las únicas noticias sobre la reaparición de Kate provinieron del Ministerio de Defensa. Pero lo eliminó a las pocas horas. El paso atrás ha provocado especulaciones sobre la salud de Kate que han estado en línea durante semanas. los imaginarios Teorías de la conspiración social (En los últimos días alguien supuso que la princesa estaba presente Coma inducidoNo se calmó ni siquiera después de que los paparazzi vieron a Kate el pasado lunes cerca del Castillo de Windsor mientras viajaba en un coche conducido por su madre, Carole. Ahora ha llegado “Trooping The Color Mystery” para profundizar el misterio.

Por si fuera poco, su asistencia ni siquiera está garantizada a este evento. Rey Carlos III. El rey recibe tratamiento de A. cáncer El Palacio de Buckingham, que considera prematuro cualquier anuncio, guarda silencio. pero El nombre del rey en la web del Ministerio de DefensaSe espera que las fuerzas desfilen en el desfile final el 15 de junio. A diferencia de Kate, él todavía está ahí.. En definitiva, un auténtico misterio. Todo dependerá, como explicó la BBC, del periodo de recuperación de Middleton y del rey Carlos: “El Palacio de Kensington y el Palacio de Buckingham, debido al periodo de recuperación de la princesa y al tratamiento del Rey, No estoy en condiciones de confirmar que ningún miembro de la familia real haya estado involucrado en ningún evento.».