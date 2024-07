Annalisa apela a Carlo Conte para organizar San Remo 2025 – Daily

La curiosidad y las hipótesis sobre este tema no cesan El futuro del Festival de San Remo, un evento musical que vuelve este año de la mano de Carlo Conti. Aún existen muchas dudas y rumores asociados a quién podrá subir al escenario de Ariston junto al presentador y en un papel que vaya más allá del concurso de canto. Entre los nombres probables se encuentran algunos cantantes que conocen bien el festival. Uno de ellos es AnnalisaQuien decidió presentar un recurso de apelación ante Carlo Conte.

Annalisa en San Remo 2925, llamamiento a Carlo Conti

Mucho entusiasmo por el remake de Festival de San Remoen el punto de mira a meses de su inicio por los cambios radicales asociados a la llegada de un nuevo director artístico: Carlos Conte. Además de las nuevas reglas relativas a San Remo Giovanni y las nuevas propuestas, el presentador tendrá que hacer un esfuerzo para elegir a quién llevar al escenario del Teatro Ariston para competir y acompañarlo en su aventura como anfitrión.

Ya existen muchos rumores e hipótesis asociados con los coanfitriones: en primer lugar MahmudLo cual podría tener un papel destacado en esta versión del suceso. También se habló mucho de ello. elodiequien ya desmintió los rumores sobre su potencial gestión, reveló que estaría feliz de verlo Annalisa En esta capacidad.

Una posibilidad que Carlo Conte aún no ha confirmado Annalisa quería comentar A los micrófonos de Subasio Radio: “Si estás listo para conducir Festival de San Remo ¿Junto a Carlo Conte? Dios mío, deberías preguntarle. De hecho, planteemos primero la hipótesis básica: por el momento, Carlo Conte no se ha puesto en contacto conmigo ni me ha dicho nada. Así que todo lo que estás leyendo son chismes y existen. Este chisme también es algo bueno, pero sigue siendo un chisme”.

Luego, el cantante explicó que participar en San Remo sin la preocupación de competir sería una gran experiencia y luego se dirigió al presentador: “¿Haré eso? Sería bueno decir. Una vez en San Remo sin estrés no sería tan malo, te soy sincero. Entonces esto podría ser algo bueno. ¿El atractivo de Carlo Conte? Por supuesto, Carlos Déjame vivir esta experiencia pacífica.. Lo cual puede resultar agotador por otras razones que puedo imaginar, pero lo haré. Será otro gran paso para mí y mi carrera. Veremos.”

Annalisa, una gran carrera entre orgullo y dobles

No sorprende que el nombre de Annalisa sea uno de los nombres más calificados para una posible gestión junto con el nombre de Mahmoud. De hecho, parece un cantante. Está en su época dorada.. Después de que la NASA le asignara un asteroide, ella también era una diva Madrina del orgullo de Roma Y continúa subiendo en las listas con cuentos cortosllegó su verano con Tananay.

Hablando de música y colaboraciones, la cantante reveló algunos de los nombres con los que le gustaría trabajar: “Tengo que decir que me encanta”. IMe gusta mucho y nunca lo he escondido. Yo también quiero mucho a Clara.. Estaría encantado de cooperar con ellos. Entonces no es fácil determinar quién es un jugador emergente, porque muchos jóvenes ya han hecho muchas cosas tremendas. Si hiciera un dueto con el Laura Pausini? Está claro que estamos hablando de un gigante, de alguien que ha sentado un precedente. Imagínense si no quisiera cantar con un artista así”.

Por lo tanto, aún no se ha decidido nada sobre las novedades que Annalisa podrá ofrecer al público en el futuro. Pero una cosa es segura: seguiremos escuchando sobre ello.