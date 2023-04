Cuenta atrás para el primer vuelo. Avance de la nave espacial

Pasó otro mes sin que SpaceX lanzara el Starship y el Super Heavy, y se ha vuelto a retrasar, aunque ahora ya estamos agotados. La fecha de lanzamiento podría ser dentro de la próxima semana, justo después de Semana Santa. Sin embargo, todo será muy flexible, y lo invitamos a visitar nuestro sitio web. canal de telegramas Para estar al día con todas las fases del prelanzamiento. En cambio, estas cuatro semanas adicionales sirvieron para completar varios preparativos, particularmente relacionados con el Orbital Launch Mount (OLM).

Marzo parecía ser un mes tranquilo, ya que SpaceX no realizó muchas pruebas, pero se centró en el próximo vuelo de Ship 24 y Booster 7. Ahora estos dos prototipos se unirán nuevamente en la plataforma de lanzamiento, pero después de eso probablemente se separarán. de nuevo. De hecho, parecen estar ausentes. explotando Eso conforma el Sistema de Terminación de Vuelo (FTS), que tiene el efecto de destruir el misil si se desvía de su trayectoria, lo que podría causar daños severos en la primera parte del vuelo.

Incluso si la activación del FTS falla durante el vuelo, se destruirán el Ship 24 y el Booster 7. Esto se debe a que Starship y Super Heavy intentarán realizar un Regreso al mar controladoEvitando así daños a las estructuras terrestres durante el primer vuelo de prueba.

Entonces, veamos cómo se ha preparado SpaceX en el último mes, en previsión del gran evento.

El trabajo en OLM está casi completo

A lo largo de marzo, los trabajadores de SpaceX trabajaron para completar el OLM y realizar los cambios finales. Los más notables son los paneles metálicos exteriores agregados para proteger los tubos que corren a lo largo del anillo de amortiguación. Estos se utilizan para transportar tanto metano como oxígeno, necesarios para repostar combustibles muy pesados, y agua y nitrógeno, utilizados en un sistema de extinción de incendios.

Además de trabajar en el exterior, también se ha añadido protección en el interior del OLM, donde tanto los ganchos que sujetan el Super Heavy como el 20 desconexiones rápidas (QD) de aves rapaces. De hecho, los 20 motores que componen el anillo exterior del propulsor comenzaron con QD. Poco antes del despegue, estos brazos se retraen y se devuelven al OLM para protegerlos con protecciones metálicas especiales.

Solo para poder trabajar más fácilmente en el interior del OLM, Mechazilla eliminó el Booster 7 del tablero el 10 de marzo. El 23 de marzo, los trabajadores retiraron los andamios de los brazos de la torre y luego, el 28 de marzo, retiraron también los andamios de la parte superior de la OLM. Esto indica que terminaron de trabajar en estas áreas y pudieron poner Booster 7 a bordo nuevamente el 29 de marzo. Antes de este paso, SpaceX volvió a probar los Raptor QD para verificar que estos sistemas funcionaran correctamente.

Tanking se detuvo en B7, y parece que SpaceX está comenzando a desmantelar Booster. pic.twitter.com/7MptlwyTv7 – Chris Bergin – NSF (Vuelo espacial de la NASA) 3 de abril de 2023

Con el Super Heavy de vuelta a bordo, SpaceX ha reanudado las pruebas. El 3 de abril realizaron varias pruebas, comenzando con el sistema de extinción de incendios y luego un ensayo de batería para Booster 7, para un reabastecimiento completo.

Mechazilla también está dispuesto a levantar el Barco 24 Poniéndolo así en Super Heavy por tercera vez.que está prevista para el 5 de abril.

También estamos trabajando en nuevos prototipos.

Aunque la atención se centra casi exclusivamente en Booster 7 y Ship 24, el trabajo también continúa en otros prototipos en Starbase. Entre estos hay dos tipos diferentes de estrellas, los números 25 y 26.

Desde el 24 de febrero, Ship 25 se encuentra en Macy’s Site, un antiguo campo de tiro que SpaceX compró y convirtió para varias pruebas. Aquí, la empresa ya ha implementado muchos de los pequeños tanques o piezas de naves espaciales necesarias para probar ciertos componentes. El barco 25 se convirtió en el primer barco compuesto completo en llegar a este sitio y, el 22 de marzo, fue el primero en pasar una prueba de presión en temperaturas gélidas. Esta prueba puede haber servido para verificar no tanto la estanqueidad de los tanques típicos como lo hizo Correcto funcionamiento de los nuevos sistemas de abastecimiento de combustible. De hecho, antes de las pruebas en Massey, SpaceX ya había realizado tres pruebas de presión diferentes con este prototipo.

Sin embargo, dentro de Mega Bay, nuevamente el 22 de marzo, apilaron las dos secciones principales que conforman el Super Heavy, completando así la estructura principal de Booster 10. Junto a este se encuentra Booster 9, que a principios de marzo pasó a tener 33 Rapaces. El refuerzo 9 es Los primeros en instalar los nuevos motoresEquipado con un actuador electromecánico. También en este edificio continúan las obras del Booster 11.

Los técnicos también instalaron los Raptors en otro prototipo, Ship 26, que se encuentra en Rocket Garden, no lejos de Mega Bay. Esta nave espacial es muy especial, porque no tiene alas ni escudo térmico. Los motores instalados son Raptor optimizados para vuelos espaciales (RVac) y solo pueden usarse para pruebas de fuego estáticas. Estos RVac parecen estar equipados con tuberías para autopresurización, ausentes en los Raptors 24 y 25 de Ship. Es posible que las pruebas futuras sirvan estrictamente para probar este sistema de presión de tanque con RVac y no con los de la Fuerza Aérea.

¿Cuándo se lanzará?

Desde principios de 2023, esta pregunta ha surgido mucho cuando se trata de Starship. Esto también se debe a las diversas declaraciones hechas por Musk, quien anunció este importante evento muchas veces, sin respetar nunca los plazos.

Ahora parece que el lanzamiento del petrolero más poderoso jamás construido por el hombre es inminente, y varias fuentes informan que 10 de abril Con el inicio del día de despegue. En primer lugar, aviso plan operativo actividades de la Administración Federal de Aviación. Sin embargo, la agencia estadounidense aún no ha emitido los permisos de vuelo, por lo que todavía no hay nada confirmado.

En una Evaluación de Impacto Ambiental también preparada por la FAA, SpaceX 75 solicitó esta acción correctiva. No hay información sobre el estado de estos trabajos y parece que la compañía de Musk aún tiene que completar algunos de ellos. SpaceX aún no ha publicado declaraciones oficiales con respecto al lanzamiento para evitar acciones relevantes por parte de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales). La compañía también teme que se produzcan protestas en Starbase, con la zona de lanzamiento invadida y la consiguiente imposibilidad de despegue.

Si por un lado entonces, parece que SpaceX apenas Listo para funcionar A nivel técnico, la burocracia puede ralentizar los planes de una empresa.

Dado que este es el primer intento de lanzamiento de Starship y Super Heavy, también existe la posibilidad de que esto pueda fallar algunas veces debido a varios problemas técnicos. Después de cancelar una tarea, puede llevar hasta tres días realizar un reintento. Esto se relaciona principalmente con la necesidad de reponer los depósitos terrestres con metano y oxígeno.

Por lo tanto, aún no se conoce la fecha de lanzamiento, y probablemente ni siquiera sea una declaración oficial de SpaceX o Elon Musk. Sin embargo, una vez enchufado, esperamos algunos problemas, tanto técnicos como burocráticos, que podrían retrasar el lanzamiento. Lo que está claro es que no ha pasado tanto tiempo ahora, y es casi seguro que abril será el mes en el que veremos el primer lanzamiento de Starship al espacio.

Para la ocasión, en nuestra tiendao directamente aquí puedes adquirir uno de los últimos modelos de Starship S24: