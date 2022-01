Como te meten y te roban todo – Libero Quotidiano

Nuestros coches son el objetivo de los piratas informáticos. explícalo Marco Camisani Calzulari, un experto en alta tecnología de noticias de pelado Lo que invita a los espectadores y seguidores a estar atentos que también pueden controlar las cuatro ruedas desde el exterior. Cada vez más conectividad, con funciones avanzadas como Implementación Con él es posible controlar la temperatura desde el exterior, el aire acondicionado, la calefacción, la apertura de las puertas, el equipo de música. Incluso las máquinas eléctricas más avanzadas, donde cada aspecto está conectado. “Un hacker pudo controlar remotamente, al mismo tiempo, incluso 20 coches En 10 países diferentes, pude comprobar los faros y el estéreo, y ver si el conductor estaba conduciendo.

El hacker puede leer la dirección de su casa desde el navegador, Encendido o apagado Vehículo remoto, cambiar la lectura de la presión de los neumáticos, desactivar los frenos, obligar al vehículo a acelerar. O cosas menos graves pero igualmente molestas: cambiar una canción que estábamos escuchando, encender los limpiaparabrisas, encender el aire acondicionado en invierno o la calefacción en verano.

“¿Cómo nos defendemos? Desafortunadamente, los fabricantes de automóviles tienen que hacer esto. Mientras tanto, deshabilitar wifi Cuando no sea necesario, si lo proporciona el formulario. o no programado Direccion de casa En el navegador, no busque direcciones desconocidas en el navegador que le proporciona el coche y acuda a talleres de confianza, porque a veces son ellos los que pasan los datos del coche a los piratas informáticos. Entre otras cosas, la primera también se está extendiendo Secuestro de datosVirus que entorpecen el coche y solo lo ponen en marcha pagando un rescate primero.