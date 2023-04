¿Volverá el virus zombie? Científicos de Bell: ¿Qué está pasando?

Cada vez más científicos temen la inminente aparición de los llamados virus zombis en la Tierra. Veamos juntos de qué se trata y por qué parte de la comunidad científica está tan preocupada.

El calentamiento global contribuirá El nacimiento de un nuevo tipo de virus ¿A qué debe temer la humanidad? Esta es la opinión que muchos científicos han estado tratando de llamar la atención del público en general durante varios años.

Comprender Motivos de esta alertaprimero debemos entender que las temperaturas cada vez más altas registradas en el planeta, Modifican el permafrost, que es una capa de suelo muy profunda y congelada.

¿Qué son los virus zombis y dónde se encuentran?

De hecho, el peligro es que, a la larga, Esta capa eventualmente puede comenzar a derretirse. Según muchos, este es un problema muy grave para la humanidad, ya que bajo el permafrost se depositan cientos de miles de virus inactivos, también conocidos como “virus zombis” en virtud de que literalmente hibernan, permaneciendo inactivos a través del hielo que se ha formado. los congeló durante quién sabe cuántos miles de años. . Y el temor de parte de la comunidad científica internacional es que ahora La situación puede cambiar radicalmente.

Entra en el abanico de ofertas de empleo, pensiones, pluses, invalidez – 104 y novedades

En las últimas semanas, la alarma También es interpretada por Kimberley Miner.Climatólogo del Instituto de Tecnología de California de la NASA. De hecho, la mujer dijo a los periodistas que estaba muy preocupada: “Hay muchas cosas de las que preocuparse con el permafrost, y eso realmente muestra por qué es tan importante mantener la mayor cantidad posible de permafrost congelado”.

El científico le dijo a CNN: “Vemos rastros de muchos otros virus. No sabemos con seguridad si todavía están vivos”.

Luego está el caso Jean-Michel Claveryun científico de la Universidad de Marsella, recibió recientemente la importante tarea de analizar algunos de estos virus inertes, tomados bajo el permafrost siberiano. El hombre también se hizo muy famoso en 2014, cuando logró la asombrosa hazaña de revivir y reactivar un virus aislado y descubierto dentro del permafrost.

Recientemente, un hombre disparó sobre el tema entrevista de cnn explicándolo Estos virus infectan a la ameba como sustituto de todos los demás virus posibles que podrían existir en el permafrost. Vemos rastros de muchos, muchos, muchos otros virus. Sabemos que están ahí. No sabemos con certeza si todavía están vivos. Pero nuestro razonamiento es que si los virus de la ameba todavía están vivos, entonces no hay razón para que existan los otros virus. Todavía no estaban vivos y no eran capaces de infectar a sus anfitriones”.

El riesgo existe y está claro que en los últimos años, La propia comunidad científica es cada vez más consciente de ello. Está claro que la epidemia que afectó a todo Occidente hace tres años se ha centrado en un tema que quizás no veíamos desde principios de la primera década del siglo XXI. Cuando apareció el SARS en la humanidad. Aquí hay otra gran razón Para reducir el calentamiento globalespecíficamente para evitar el regreso del virus zombie, que lamentablemente puede ser mucho más mortal que los que se encuentran actualmente en la naturaleza.