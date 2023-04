Xbox y Square Enix, ¿qué salió mal?

Tras el reciente anuncio de la fecha de lanzamiento de Final Fantasy Pixel Remasters, que volverá a estar disponible en casi todas las plataformas existentes excepto Xbox, queda claro cómo Square Enix No tiene intención de incluir las plataformas de Microsoft en sus planes de lanzamiento y uno realmente tiene que preguntarse qué salió mal entre las dos compañías, porque debe haber algo detrás de eso. No se mencionan los retrasos en los lanzamientos o los acuerdos de exclusividad temporal, que siempre han existido y que ahora se consideran normales, especialmente entre las editoriales japonesas y Sony, sino casos en los que Xbox está regularmente prohibido En el diseño de salidas, que aún puede incluir múltiples plataformas. Además del caso histórico de Final Fantasy 7 Remake, cuya relación de exclusividad parece haber terminado pero nunca llegó a esta consola, estamos hablando de Final Fantasy Pixel Remasters, Octopath Traveler 2 y varios más.

La idea más extendida, y también apoyada tácitamente por los desarrolladores en algunas situaciones, son los juegos de Square Enix. no venden lo suficiente en Xbox, pero esta es también la unidad que tiene muchos elementos cuestionables. Aparte de que en el caso de Pixel Remasters, como también apunta Jez Corden en su artículo sobre el estado de las relaciones entre Square Enix y Microsoft, estamos hablando de juegos que están disponibles en cualquier formato, incluido Amazon Fire Tablet pero no en Xbox. En cualquier caso, para abandonar tal convicción, una audiencia potencial de 50-60 millones de usuarios (teniendo en cuenta la Xbox One y Xbox Series X|S según estimaciones muy bajas) significa pronosticar ventas regulares de casi cero, dado el costo. de El costo de conversión de algunos de estos títulos parece ser muy bajo, y recuperar ese costo requeriría al menos ventas modestas y, por lo tanto, puede parecer una predicción demasiado pesimista.



Final Fantasy Pixel Remaster también se podrá jugar en una nevera inteligente, pero no en Xbox

Las arquitecturas de hardware ya son particularmente similares entre sí, pero además, hoy en día, si cambias a PC, el trabajo adicional que se debe hacer para lanzar un título en Xbox no es exactamente prohibitivo, y la mayoría de los juegos de Square Enix se lanzan en el sistema Windows básico. Por supuesto, hay que tener en cuenta costos Desde la concesión de licencias, la certificación, la optimización y todo el soporte posterior, pero en un título verdaderamente multiplataforma debe canjearse incluso sin alcanzar ventas impactantes.

Especialmente porque algunos títulos definitivamente se basarán en un audiencia potencial, como el Remake de Final Fantasy 7 por el que los usuarios de Xbox siempre han mostrado gran interés o Final Fantasy 16: los capítulos anteriores lanzados en esta plataforma ciertamente vendieron mucho menos que PlayStation, pero no una cantidad que tiende a cero como para justificar la eliminación de Cualquier proyecto de puerto en la plataforma. Así que parece haber algún tipo de elección “política” detrás, o alguna evaluación estratégica más allá de las simples cantidades de copias, también porque la tendencia de estas excepciones es un poco errática ya que no se trata de algunos títulos cuyo potencial comercial en Xbox tiene al menos cuestionable como DioField Chronicle y Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, que se lanza regularmente en las consolas de Microsoft. También hemos visto el absurdo caso de que Octopath Traveler tenga el primer capítulo en Xbox pero no en PlayStation, mientras que el segundo sale en PlayStation pero no en Xbox: a pesar de las explicaciones de Square Enix sobre las ventas y las ganas de centrar recursos, el resultado es al menos extraño.

Así que parece que la pregunta está relacionada con un relacion dificil Entre las dos compañías, como también destaca Corden en Windows Central, también porque las menores ventas minoristas podrían compensarse con acuerdos relacionados con Xbox Game Pass, por ejemplo, pero en ese frente, incluso Microsoft no parece querer comprometerse. demasiado con la editorial japonesa. Después del período de gracia que resultó en el lanzamiento de Outriders y Octopath Traveler en Game Pass, parece que algo definitivamente se rompió. De hecho, las difíciles relaciones en términos de tiempo exclusivo y asociaciones podrían remontarse a la época infame a excepción de Rise of the Tomb Raider, dado que el distanciamiento entre las dos entidades parece remontarse a ese período y a la reacción impulsiva con la que este acuerdo. se desató entre el público y la prensa. Claro, la explicación más simple tiene que ver con el tema de las bajas ventas en las consolas de Microsoft, pero la idea es que todavía puede haber algo más detrás. Puede que esto no se refiera exclusivamente a los acuerdos entre Square Enix y Sony, sino también y quizás sobre todo a la falta de armonía y capacidad de acuerdo entre Microsoft y Square Enix.

