Deberías eliminar el Wi-Fi de tu teléfono inteligente cuando no lo necesites, y este es el motivo

eliminar el Wifi Desde tu smartphone, cuando no lo necesitas, puede marcar la diferencia. De hecho, es una de las prácticas más peligrosas y subestimadas. Dejar Wi-F activadoCuando no es necesario, es un gesto aparentemente inofensivo, pero puede exponer los dispositivos a vulnerabilidades graves.

El peligro de dejar encendida una red Wi-Fi que se conecta automáticamente Redes inalámbricas desconocidas. no solo esto, Daño de la batería. De hecho, dejar el Wi-Fi activado genera una búsqueda constante de la red.

Entre las trampas de datos personales y las consecuencias para la batería, dejar el Wi-Fi activo es peligroso e inútil. Pero la solución es sencilla.

Por qué es peligroso dejar el Wi-Fi encendido

Ya sea por necesidad (por ejemplo, para GPS, aunque hay una manera de usarlo sin Internet) o por simple olvido, mantener el teléfono buscando constantemente redes inalámbricas es una idea arriesgada.

Hay dos razones principales:

Si no hay una red Wi-Fi disponible, el dispositivo busca constantemente una red inalámbrica a la que conectarse. Cuando estás fuera de casa, no tiene sentido buscar Batería, destruyelo. Hay que decir que la mayoría de los smartphones modernos no consumen mucha energía para esta función.

Tengo muchas ganas de hacerlo peligroso Pero hay algo más, que es que seguridad. Las redes inalámbricas desconocidas se consideran “trampas de datos” porque al conectarse a ellas sin darse cuenta, la información de su teléfono se comparte con posibles piratas informáticos.

Cómo evitar riesgos y mantener tus datos seguros

Todos los teléfonos inteligentes ofrecen la posibilidad de desactivar Wi-Fi simplemente accediendo al menú desplegable en la página de inicio (así como a través de “Configuración”). Entonces el primer paso es Desactivar el escaneo de Wi-Fipero para asegurarse de que todos los intentos se trunquen Fuga de datostambién es necesario Quitar conexiones Los que has llamado en el pasado, excepto los básicos. De hecho, cuantas menos redes guarde, menor será el riesgo de exponer sus datos.

protección yo Información personal Por lo tanto, estar en su teléfono inteligente es esencial para mantener su teléfono inteligente. Privacidad Y tu propia seguridad. Para hacer esto puedes usar Contraseñas segurasO PIN o huella dactilar y evita combinaciones triviales. Por tanto, es mejor utilizar secuencias complejas de números, letras y caracteres especiales y no utilizar los muy comunes. Mantener actualizado el sistema operativo de su teléfono inteligente y las aplicaciones instaladas también tiene efectos positivos. De hecho, las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen las vulnerabilidades más comunes.

Sin embargo, la forma más eficaz es utilizar una VPN, que es una red privada virtual (VPN) que crea un túnel cifrado entre el dispositivo e Internet, protegiendo los datos de miradas indiscretas. Por lo tanto, es esencial utilizar una VPN al conectarse a redes Wi-Fi públicas o no seguras.

También hay otras formas de hacer que moverse fuera de casa sea más seguro. Gestión de licencias De aplicaciones. Por ejemplo, puede especificar qué aplicaciones tendrán permiso para acceder a datos personales. Otorgar permisos solo a las funciones que son necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación le permite limitar el daño a la aplicación. Fuga de datos. Otro consejo útil es considerar instalar unaplicación antivirus O seguridad móvil y evitar redes Wi-Fi no seguras.