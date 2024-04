Usa cortinas para cerrar la terraza: con estas ideas obtienes privacidad y practicidad

Una terraza requiere privacidad, pero a menudo no es fácil conseguirla y, por lo tanto, es necesario utilizar algunos trucos sencillos para crearla.

Ir a “cerrar” así la terraza de la casa. Ser capaz de limitar las miradas indiscretas Pero también Refugio del sol o la lluvia Así, crear una especie de habitación adicional con todas las comodidades no requiere de enormes esfuerzos económicos, sino de organización para poder crear una especie de patio cerrado por cortinas.

El balcón es un espacio exterior por lo que claramente cerrarlo definitivamente no tendría ningún sentido e impediría disfrutar de toda la belleza intrínseca de este proyecto. Sin embargo, en ocasiones es muy importante tener un poco de intimidad o poder cerrar las cortinas para protegernos del calor.

Ideas para solárium: obtenga privacidad y comodidad con cortinas

La única solución fácil de aplicar, económica y útil al mismo tiempo es la solución Elige cortinas. No sólo son capaces de añadir practicidad y privacidad al mismo tiempo, sino también de dar al ambiente un toque cálido que puede mejorar así el aspecto estético.

Por eso se necesita muy poco para conseguir las cortinas adecuadas. obviamente para En la terraza no puedes comprar cortinas interiores. Tanto en tamaño como en material. La mejor opción es elegir cortinas que sean ligeras pero capaces de proteger del sol y la lluvia, y por tanto fabricadas con materiales especiales que lo hagan todo resistente a los factores externos. Esto también es importante para Disfruta de tu espacio exterior sin problemas en verano e invierno Entonces, cuando la temperatura es demasiado fría, hace viento o hace demasiado calor.

Vale la pena hacer el cálculo, no sólo El espacio está iluminado porque le da más belleza al ambiente. Pero también puede obtener una gran solución desde el punto de vista del uso en la vida cotidiana. Por lo tanto, conviene colocar cortinas a su alrededor como si formaran una especie de pared adicional. De esta forma, si es necesario, quedará cerrada y tendrás una habitación completa con una pared.

Las soluciones que se pueden elegir son diversas, hay soluciones transparentes y opacas que son muy bonitas y sobre todo ideales para este fin en términos de practicidad y decoración. Dan comodidad y privacidad, por lo tanto Proteja el interior tanto como sea posible. Luego están las persianas enrollables o paneles. No son exactamente los mejores porque tienen ese típico aspecto “sólido” que no siempre es crucial para el espacio exterior; Si hay demasiado viento se pueden dañar Pero al mismo tiempo es conveniente porque no es necesario moverlo con la mano. Para aquellos que quieran algo un poco más colorido, los de bambú o estampados son bienvenidos. Lo principal es valorar siempre el material porque para las persianas de exterior es el elemento más importante de todos.