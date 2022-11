Xbox da a entender que el RPG no interesa a muchos jugadores, y es cierto que es una exclusiva – Multiplayer.it

Documentos compartidos por el gobierno británico asignados a la adquisición de Ventisca de Activision Son una pequeña mina de oro de información. Por ejemplo, a través de estos tenemos la oportunidad de saber qué piensas (o quizás cómo) quiere Microsoft Xbox presentar el juego. campo de estrellas. en palabras cortas No hay gran audiencia. detrás de este juego.

En concreto, como podéis ver a continuación, Microsoft explica qué tienen Información sobre ofertas exclusivas y su valor. El valor máximo de las exclusivas de juegos se relaciona precisamente con aquellos juegos, a menudo nuevas IP, que no tienen una audiencia clara, que en su mayoría son jugadores únicos y que atraen a un determinado grupo de entusiastas.

los Juegos que no aprovechan la exclusividad Son aquellos títulos que cuentan con una comunidad pequeña, como Fallout 76 (13 millones de usuarios activos, según los últimos datos, cuatro años después de su lanzamiento, y por tanto “pequeño”) y Psychonauts 2 (que no es exclusivo porque el juego nació antes de la adquisición del equipo de desarrollo). Además, los juegos exclusivos de juegos multijugador, como Minecraft y Call of Duty, no tienen sentido.

los El mejor valor Es para juegos como Starfield y RedFall, que según Microsoft no tienen una audiencia clara. Por supuesto, esta también es una forma de ver sus estrategias comerciales de manera positiva y explicar que la adquisición de Activision Blizzard no entra en la misma categoría que Bethesda.

Por cierto, Microsoft afirma que The Elder Scrolls 6 es un juego de “tamaño mediano”, por lo que su punto es bastante claro.