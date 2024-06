Prince of Persia The Sands of Time Remake todavía está ahí: previsto para 2026

En los últimos años nos hemos preguntado varias veces qué pasó con la nueva edición Principe de Persia: Las arenas del tiempoanunciado enUbisoft Adelante 2020 Originalmente estaba programado para enero de 2021 antes de posponerse indefinidamente. Cuatro años después del anuncio original, el juego vuelve a la acción. Hasta cierto punto.

CalificaciónUbisoft Adelante 2024en el interín que pretende celebrar su 35º aniversario Príncipe de PersiaLa empresa francesa confirmó oficialmente no sólo que Prince of Persia Las arenas del tiempo Remake Todavía existe, pero ahora también tiene una ventana de lanzamiento. Sin embargo, la buena noticia va acompañada de noticias menos interesantes para los fans: el proyecto está previsto que se lleve a cabo. Año 2026. El rumor de que Prince of Persia quería reiniciar The Sands of Time Remake desde cero parece haberse fundamentado teniendo en cuenta que al juego todavía le faltan dos años para su debut en el mercado, si no más.

Ubisoft también se limitó a confirmar el año de lanzamiento, pero durante el evento no se mostró ningún tráiler ni fragmento del juego: todo lo que tenemos es la fecha exacta de 2026 y nada más. Sin embargo, al menos, Prince of Persia The Sands of Time Remake todavia existe Al menos esto es mejor que nada después de años de silencio sobre el trabajo.

También durante el evento se mostró nuevo contenido de Prince of Persia The Lost Crown, el popular juego metroidvania de Ubisoft Montpellier que se publicó el pasado mes de enero.

