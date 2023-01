Children of Silenttown, un repaso a una aventura sobre el miedo y el silencio

Lucy es una niña que vive con sus padres en un pueblo rodeado por un bosque donde todos siguen reglas estrictas: no vagar por las calles después del atardecer, no gritar y no salir de la zona poblada. Cualquiera que la viole termina desapareciendo, para no volver jamás. Se dice que detrás de los árboles viven terribles monstruos que, sin embargo, nadie parece haber visto antes. Lucy se adhiere estrictamente a lo prescrito, al menos hasta que un día dramatiza su deseo de descubrir la verdad, y de alguna manera se ha mantenido alejada hasta entonces. Tratamos de explicar en Reseña de niños de Silenttown Porque vale la pena seguir su historia hasta el final.

La mayor parte de la aventura tiene lugar en el pueblo. juegos de elfos es un talentoso estudio de desarrollo italiano independiente que ya ha demostrado su valía con la excelente Little Briar Rose, una aventura de apuntar y hacer clic con gráficos inspirados en el estilo artístico de las vidrieras. The Children of Silenttown, que mantiene el mismo género, es muestra de una gran madurez escrita, tanto en la historia que cuenta como en la moda llamativa: Detalles en 2D dibujados a mano que recuerdan a los libros ilustrados para niños. Así tenemos figuras con cabezas grandes, completamente blancas, ojos redondos y extremidades estilizadas en las que no se ven manos ni pies, y tenemos ambientes "pintados" que conforman el mundo onírico, donde todo adquiere un fuerte valor simbólico. La idea general que transmite inmediatamente el juego es estar dentro de un oscuro y triste cuento de hadas en el que deambulamos recolectando, combinando y usando cosas en un mismo escenario a través de un cómodo inventario que se abre en el lado izquierdo de la pantalla. A medida que se desarrolla la historia, Lucy también llegará a conocer a los dioses. cantasque será cada vez más central para resolver varios acertijos. No estamos exactamente en las partes de Loom, pero la referencia al juego de Lucasfilm parece bastante obvia, incluso si la música se usa de una manera muy diferente aquí. Cada canción se compone de tres notas y efectos diferentes, lo que da como resultado minijuegos únicos. Por ejemplo, podemos arreglar los sueños de algunas personas, pasando una cuerda sobre algunos lienzos tratando de pasar todos los botones, para ver lo que quieren, o podemos "iluminar" áreas secretas encendiendo ojos en las rejillas, evitando sino arrojar mucha luz en algunos puntos concretos. Los minijuegos están vinculados a las canciones individuales y se repite cada vez más hasta el final de la aventura, pero nunca es imposible. De esta forma puedes seguir la historia de forma continua, llegando al final en poco más de seis horas, que es un tiempo perfecto teniendo en cuenta lo dicho (y luego puedes seguir jugando en el nuevo modo Game+ si quieres).

También hay muchos rompecabezas clásicos en Children of Silenttown Hablando sobre Rompecabezas clásicos, las que se basan en coleccionar y utilizar cosas, podemos decir que no nos hemos encontrado con grandes dificultades. Es decir, las cosas por hacer son lo suficientemente claras y no es difícil encontrar lo que necesita, incluso cuando no hay una tecla que muestre todos los objetos interactivos en el escenario. Tenga en cuenta que el esquema de control es muy diferente según el dispositivo periférico utilizado. Entonces, con el mouse, la jugabilidad es la de Simon the Sorcerer y hacer clic y tocar, donde el cursor te permite explorar todo el escenario mientras estás parado, donde con un controlador tienes que mover a Lucy directamente para que llegue físicamente al modo interactivo. Objetos a destacar. Jugamos con el mouse, pero también experimentamos brevemente con el otro sistema (útil, por ejemplo, si quieres jugar en Steam Deck o en una consola), que resultó funcionar de todos modos, en virtud del hecho de que el El mundo del juego no es muy grande y las cosas para interactuar con él son claramente visibles.

En Children of Silence, el miedo a lo desconocido crea monstruos No esperes una gran aventura. Children of Silenttown se desarrolla principalmente en Dos escenarios: el Pueblo y el Bosque, donde el primero consta de algunos lugares principales de libre visita, donde pasas la mayor parte del tiempo, y el segundo que ofrece una experiencia más guiada en cierto sentido, compuesta más de situaciones que de exploración, con más rompecabezas mecánicos y un enfoque especial en los cantos. La elección se justifica por el desarrollo de la historia, que habla principalmente de los miedos ancestrales y de cómo los humanos establecieron la civilización a su alrededor, y terminan suprimiendo la curiosidad por lo desconocido y marginando a todos aquellos que no aceptan ciertas reglas. t controla y no resuelve el conflicto inicial, salvo el conflicto individual de Lucy, por lo que todo queda más fuerte y posicionado. En resumen, se evitó el "efecto Disney" y, de hecho, hicimos todo lo que pudimos para analizar lo que es un tema universal muy clásico, trabajando de cerca en torno al núcleo narrativo de la aventura. En este sentido, Elf Games se ha mostrado muy capaz de no perder el hilo de la conversación, que ha construido continuamente de principio a fin, sin dejar lugar a escapatorias hacia el absurdo.

Cada canto tiene un tipo de minijuego asociado. Y entonces tenemos dioses Tiene un estilo simple y profundo. al mismo tiempo, que tiende a formar una sociedad humana diversa, en la que cada aspiración individual va en contra de las reglas impuestas por sus propias circunstancias de vida, que se revela más distinta de lo que a primera vista parece, revelando gradualmente rasgos mucho más inesperado y multifacético de lo que parece en un principio. Por ejemplo, el padre de Lucy es el clásico padre preocupado por el bienestar de su hija y la figura simbólica de una autoridad que hace cumplir las reglas sin incitarlas y sin permitir que el individuo las desafíe, incluso frente a hechos innegables. Las propias canciones, así como su asociación con las mecánicas del juego, son parte activa del sentimiento mismo, y simbolizan la voluntad de expresión de Lucy, que a lo largo de la historia intenta recuperar su voz.

Lucy a menudo se encuentra sola En general, nos encantó Silentwown Kids, tanto que nos cautivó de principio a fin. Habiendo dicho eso, notamos bastantes de ellos. defectos, como faltas de ortografía en segmentos de pantalla, que podrían haberse evitado. Por ejemplo, al entrar en el campo de un granjero desde la plaza del pueblo, un saco de heno en la parte superior desaparece misteriosamente. Lo mismo ocurre con la valla publicitaria con imágenes publicadas en ella, que se convierte en una puerta a medida que caminas por el edificio. Son cosas pequeñas, pero que se notan, sobre todo porque viajamos mucho por el país en busca de objetos y personajes y al final es inevitable fijarse en ellos. Por lo demás, el trabajo de Elf Games nos convenció. yo estaba buena aventuraCuánto duró.