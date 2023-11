Cuarto Grado, Picozzi: “Él planeó todo”. Detalles que delatan a Torretta

Es hora de “Ruido para Julia”. Este es el título que eligió. Gianluigi Nuzzi y Alessandra Fierro Para el episodio del viernes 24 de noviembre de cuarto gradoEn Rete Canal 4. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles se manifiestan por Julia Sychitina “Porque estas historias no deberían volver a suceder”, afirma el presentador. Pero mañana también es el día Filippo Torretael exnovio de la estudiante de 22 años. Vigonovo Fue detenido en Alemania por asesinato y regresará a Italia. “Maté a mi novia”, dijo el estudiante a los policías alemanes que detuvieron el coche sin gasolina en la autopista, cerca de Leipzig, 7 días después de la fuga.

Los últimos avances de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Venecia tienen como objetivo comprender si hay algo allí Premeditación De Torreta. En su Grande Punto se encontraron una riñonera, guantes, cinta adhesiva que podría haber comprado días antes en línea, ropa de repuesto, bolsas de basura y dos cuchillos. “De los documentos surgen elementos que podrían dar lugar al agravante de intencionalidad”, explica Nozzi. seria premeditado “Un paso hacia la cadena perpetua” Fue identificado en la transmisión.

Luego, un elemento de los movimientos surgirá el sábado 11 de noviembre. Torretta tenía una cita con Julia a las 6 de la tarde, y poco después de las 5 de la tarde ya estaba en la zona, sin embargo A las 17.11 horas se dirigió hacia la zona industrial de Fuso.. La sospecha es que ese viaje representó un inspección de sitio. Inframundo Massimo Picozzi No tiene ninguna duda. Según el experto, Torretta “planeó este crimen pensándolo durante semanas, si no con ella”. meses de antelación. Debido a que esta chica se convirtió en una fuente de frustración para él y ya no podía soportar la situación, decidió borrar la fuente de su molestia.” Palabras difíciles y pesadas como piedras esperando la respuesta necesaria, tal vez ya el lunes, día siguiente. que esto sucederá con toda probabilidad. Interrogatorio Garantía de Filippo Torretta.