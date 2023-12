Cómo y cuándo usar este comando específico en tu computadora: resuelve todos los problemas

¿Tu computadora tiene algunos problemas que no puedes resolver? ¿Qué pasa si basta con ejecutar un comando específico para obtener la solución?

Tu computadora esta funcionando Y no puedes entender qué podría estar pasando o qué elemento le molesta. Esta situación es más común de lo que piensas para quienes poseen uno o más dispositivos.

a veces Las actualizaciones generan problemas Compatibilidad y la solución es volver atrás y volver a ejecutar la actualización. Porque muchas veces los problemas surgen específicamente con las novedades del ordenador pero otras veces las actualizaciones o eliminar actualizaciones parece que no funcionan.

Si el modo en el que se encuentra su computadora es el modo en el que La conexión resultó ser algo bailable. O ausente a veces, no hay actualizaciones que puedan ayudarte a encontrar el error. Pero hay ordenó ir Lo cual puede proporcionarte toda una serie de información de la que podrás extraer la solución real a tu problema.

Problemas de conexión al ordenador, la solución está en el teclado

en entorno Windows De hecho, hay toda una serie de Herramientas e instalaciones El cual tiene como objetivo analizar todo lo que hace la computadora para ayudar a los técnicos a comprender qué es lo que no funciona y guiarlos hacia la mejor solución. pero No hay necesidad a llamar a un técnico Más a menudo que no. Si sabe lo que está haciendo y conoce los comandos correctos, puede verificar usted mismo el problema con su dispositivo.

Probablemente necesitarás ayuda externa para encontrar la solución real, pero mientras tanto habrás hecho al menos parte del trabajo. Lo que te estamos contando es El ordena silbido. Todo se reduce al método informático. Comprueba cómo funciona la conexión al servidor.. Lo que puedes hacer a continuación es utilizar el comando ping para comprobar si tu conexión funciona bien, si hay alguna pérdida de datos y, por tanto, si la conexión es estable.

Si quieres utilizar el comando ping para comprobar la calidad de la conexión de tu ordenador, todo lo que tienes que hacer es abrirlo WindowsPowerShell o abrir Ejecutar comando Con un juego de llaves Windows + R Y Escribir cataplasma.

Es fácil encontrar la información que necesita. Para probar la conexión necesitas encontrarla. Dirección IP del enrutador Haga que la computadora verifique la conexión a este objeto. Para hacer esto, en la ventana de PowerShell, debe escribir silbido Seguido de la dirección, formada por una serie de números divididos por puntos, que identifica tu router y pulsa enviar.

El ping seguirá ejecutando pruebas hasta que lo bloquees y para bloquearlo solo presiona CTRL + Intro. Los datos que verás son el resultado de esta prueba de conexión. Si no tienes una buena conexión verás Datos anómalos Tanto respecto a Tiempo de respuesta Y también por cualquier paquete perdido.