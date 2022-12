Cherif Traore, el equipo le da un plátano podrido. Él: “Me duele verlos reír”.

Cherif Traoréun jugador de rugby italiano nacido en Guinea, lamentó que su equipo le diera un plátano como regalo de Navidad. Traore Juega en la selección y en el Benetton Treviso. Todos los años, el club organiza intercambios de regalos con un esquema de “Papá Noel secreto”, en el que se espera que los regalos se entreguen de forma anónima: “Cuando me tocó a mí, encontré dentro de mi regalo un plátano. Un plátano podrido dentro de una bolsa de basura. En además de encontrar el gesto ofensivo, lo que más me duele es ver reír a la mayoría de mis compañeros – escribió el jugador de rugby en Instagram – No dormí en toda la noche.

Cuando el club conoció la posición de Traore, respondió con firmeza condenando el gesto: “Comportamientos similares no tienen nada que ver con el deporte y ante episodios de este tipo”. Benetton Rugby Siempre estarán del lado del respeto a las personas, su cultura, raza, fe y dignidad”. Pocas horas después, el club difundió un video en el que el jugador de rugby explica que ha aceptado la disculpa de sus compañeros. familiaDesafortunadamente, mucho. Bueno amigos, esta vez sucedió dentro de nuestro país. Ahora lo que importa es entender el error y disculparse. Somos una familia y como tal siempre estaremos juntos”.

Como habló el jugador de rugby en Instagram: “Se acerca la Navidad, la Navidad es bondad, la Navidad es gratitud, la Navidad es perdón. adicional – Y el Quiero perdonar, lo que admito, no significa olvidar la historia, ni ser negativo sobre lo que pasó. Pero quiero lamerme las heridas y seguir con la frente en alto, sin agobios en el corazón”.