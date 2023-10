Cérvix, qué pesadilla por la noche: prueba esta posición para descansar un poco

Malestar Cervical: Aprende la mejor posición para descansar y combatir esas terribles molestias del dolor de cuello.

sufrir con cervical Es una condición que comparten muchas más personas de las que piensas. Tener dolor de cuello le impide realizar la mayoría de las actividades diarias y más. De hecho, esta molestia puede impedir un buen descanso. el síntomas de dolor cervical Pueden ser diferentes: desde dolor de cabeza hasta náuseas, mareos, hormigueo y ardor desde los brazos hasta las manos.

Cuando necesitas descansar, el dolor en el cuello se vuelve verdaderamente paralizante e insoportable. Seguro que has probado muchas soluciones, desde las posiciones más extrañas hasta almohadas especiales, pero si aún no has podido experimentar el confort adecuado, es el momento de descubrir cuál es la solución. La mejor posición para dormirAlivia el dolor de cuello.

Para una comodidad óptima, hay muchos Trucos Lo cual debes tener en cuenta. Le diremos cómo dormir dentro y fuera de la cama y le revelaremos algunos secretos para dormir bien por la noche. No te pierdas nada más y sigue leyendo.

¿Cómo duermes si tienes dolor de cuello? Te revelamos las mejores posiciones

Las mejores posiciones para dormir para personas con dolor de cuello son En un lado o reclinableO panza arriba. Si sueles dormir boca arriba, elige una almohada redonda que sea capaz de soportar la curva fisiológica de tu cuello. Hay muchos productos en el mercado dedicados a mejorar a quienes sufren de dolor de cuello persistente.

La almohada no debe ser demasiado alta ni demasiado firme, ya que puede acabar aumentando el dolor y la rigidez en la zona. Si prefiere dormir de lado, adquiera el hábito de utilizar una almohada que esté más arriba del cuello que de la cabeza. Por aquí, columna vertebral Alineados fisiológicamente y tus articulaciones y músculos estarán más relajados.

Cómo dormir bien para descansar mejor fuera de la cama

Seguro que te habrás quedado dormido en el sofá, en el avión o en el coche, y al despertar tendrás un dolor en el cuello realmente molesto. ¿Quieres saber cómo evitar todo esto? comprar un Almohada en forma de herraduraQue sostiene el cuello y evita que la cabeza caiga hacia un lado.

Presta atención al tamaño, porque comprar uno que sea demasiado grande puede tener un efecto poco beneficioso. Además, recuerda que quienes duermen poco o mal suelen sufrir dolores de cuello. De hecho, soy Problemas para dormir Interrumpen la relajación muscular y provocan un despertar desagradable.