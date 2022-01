La primera vivienda, la obligación de vender el producto para mantener los créditos fiscales

El 1 de enero volvió a entrar en vigor lo que se suspendió por la epidemia: quienes compraron un rígido Disfrutó de los gravámenes de la primera vivienda pero lo hizo comprometiéndose a vender, dentro de los 365 días, otra propiedad con los mismos gravámenes vio la suspensión de esa obligación ahora nuevamente en vigor.

Así es como funciona

En la práctica, si han pasado seis meses desde la compra de la nueva vivienda en marzo de 2020 (el primer mes de cierre), a partir del 1 de enero de este año, la cuenta atrás para los seis meses restantes en la venta de otra propiedad obtuvo la misma comienzan los gravámenes fiscales. La ley estipula que El compromiso de venta en caso de compra de vivienda nueva con gravamen, sin embargo, no es el único término relacionado con la primera vivienda que vuelve a rodar este mes “.De hecho, será necesario trasladar la residencia al municipio donde se encuentra la casa dentro de los dieciocho meses posteriores a la compra: esta regla también se suspendió, debido a Covid-19, y se restableció a partir del 1 de enero de este año.

Cuales son los beneficios

Si no cumplen con los criterios, es decir, venden otra propiedad dentro de un año de la compra de la nueva casa, se perderán los beneficios de la prima: como escribe Profeta, “ Un impuesto de matriculación del 2% en lugar del 9%; Tasa hipotecaria fija de 50 euros y tasa catastral plana de 50 euros Luego existe otro tipo de gravamen relacionado con impedir la venta o cesión del inmueble”. Comprada con concesiones para la primera vivienda en los cinco años posteriores a la compra, a menos que se compre una vivienda nueva dentro del año de la venta para uso como residencia principal De esa forma, habrá tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022 para comprar otra vivienda que se convierta en sede, para quienes vendieron durante los meses de pandemia.

¿Qué le sucede a la primera casa?

La nueva ley de presupuesto 2022 se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre”. Condiciones para solicitar determinadas prestaciones del fondo de garantía de la primera vivienda y para poder solicitar concesiones para la compra de la primera vivienda ya ofertadas a jóvenes que no hayan cumplido los 36 años, que tengan un Isee no superior a 40 mil euros al año Según informa el diario Roma, la garantía cubre hasta el 80% del préstamo, que no debe superar los 250.000 euros más un tipo de interés a tipo bonificado, por lo que el Estado ha aumentado el fondo en otros 242 millones. Finalmente, incluso los menores de 36 años que tengan menos de 40.000 euros obtendrán una desgravación fiscal al no pagar el impuesto de registro de la propiedad, el impuesto hipotecario y ni siquiera el impuesto hipotecario del 0,25%.

Tal y como recoge el nuevo Código Presupuestario, encontramos también las nuevas reglas para la deducción del IRPF: se debe tener como máximo 31 años, y la deducción del Irpef se fija en el 20% de la renta pagada con un máximo de 991,60 euros. Además, los ingresos totales no deben exceder de 15.493,71 por año.