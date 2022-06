Catar estudia amistad de LaLiga en México y Estados Unidos en 2022, pero no hay jugadores en Real y Bar பார்a…

LaLiga ya está planeando qué hacer durante el parón mundialista. El campeonato se detendrá el 13 de noviembre y se reanudará recién el 21 de diciembre. Con más de un mes de baja, los clubes buscan fórmulas para que los jugadores que no están invitados a sus selecciones no se vean afectados por un largo parón. La solución, según informa AS, es la segunda pretemporada cuando el fútbol español se juega en una región de Norteamérica que es muy popular. Estados Unidos y México son los países seleccionados que se expandirán y tendrán mayor presencia para realzar el valor de sus derechos audiovisuales.