Cambios significativos en el uso y valor del título de propiedad a partir de 2023

¿Cuáles son los cambios significativos en el uso y valor de un bono privado con respecto a una vivienda a partir de ahora en 2023? La fianza privada es un documento que puede sustituir a la fianza general ante notario y puede ser autenticado, es decir, lleva la firma puesta en presencia de un notario público o de cualquier otro funcionario público, para determinar la identidad de la persona que firmado y en este caso constituye prueba legal, pero tampoco está documentado, ni sigue teniendo valor legal.

Hay muchos casos en los que una escritura privada puede convertirse en un documento oficial, incluida la venta o el arrendamiento de una vivienda. Veamos cómo hacerlo y su valor jurídico y legal.

Cómo hacer efectivo un convenio especial en 2023

2023 cambios en el uso y el valor de un instrumento doméstico en particular lo que esperan

De acuerdo con las leyes aplicables, Para que un escrito sea válido, debe cumplir con los llamados requisitos de especificidad y autenticidad. Debe incluir elementos específicos como:

título, para enmarcar el tema de la propia escritura;

Contenido, en el caso de vender bienes inmuebles o muebles, o automóviles, o para dividir bienes inmuebles entre un cónyuge débil e hijos, o para un préstamo entre individuos, o una donación a hijos u otros parientes, o para identificar acciones de una empresa u otra propiedad, o ceder una marca registrada, etc.;

si se trata de un inmueble, se deberá informar el municipio en que se encuentra, la calle y el número de la casa, los datos catastrales, los linderos, el origen del inmueble y el precio de venta;

Incluir cualquier acuse de recibo, que certifique que el comprador ha pagado por el servicio;

Términos de pago;

firmas de las partes que celebran el acuerdo privado;

La fecha que se usa para entender cuándo fue escrito.

Un bono privado puede ser inscribible y tiene validez y eficacia jurídica, pero aunque no esté inscrito tiene validez y eficacia jurídica real como cualquier otro bono, pero no tiene valor probatorio porque siempre puede ser repudiado libremente por la persona contra quien se ha emitido. se emite.

Si la escritura privada está registrada, en efecto, todo el que quiera impugnar el documento debe probar su nulidad, mientras que en presencia de una escritura privada no registrada cada parte puede repudiar el documento en cualquier momento, y siempre corresponde a la otra. probar la validez y eficacia del documento.

Las leyes actualmente en vigor permiten el uso de un acuerdo privado para vender o comprar una vivienda Pero el Tribunal de Casación intervino recientemente en el asunto del caso, explicando que para probar la propiedad de un inmueble, puede ser válida una simple escritura privada, sin necesidad de que te permita contactar a un notario y pagar los costos relacionados de una escritura pública. o autenticar algunas firmas, pero En presencia del llamado contrato de crédito.

Es un acuerdo perfectamente válido desde el punto de vista jurídico entre dos partes, por el que una se obliga a transferir un bien a la otra en el futuro, según unos términos predeterminados por las propias partes.

Por ejemplo, si una persona compra una casa y la pone a nombre de otra persona por diversas razones de interés personal, por ejemplo, un esposo y una esposa compran una casa juntos pero solo a nombre del esposo, si surge una disputa en el futuro, El colono puede reclamar la propiedad de la casa gracias a una escritura especialsin necesidad de trabajar como notario.

En efecto, la Corte de Casación ha reconocido que un fideicomitente, es decir, una persona que no figura como propietaria del inmueble, no tiene obligación de probar la existencia del contrato fiduciario, siempre que cuente con otro documento escrito, específicamente el contrato, en el que el fideicomisario declara que no es el único propietario del bien.