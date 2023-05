Ztl, adiós a los coches eléctricos: la decisión ya es definitiva | no hay vuelta atrás

El permiso Ztl le permite ingresar al área restringida en automóvil eléctrico, pero no todos los automóviles eléctricos pueden ingresar. Los campos de marca y modelo del vehículo son opcionales y su omisión no es un impedimento

Elija soluciones Movilidad sostenible Te permite reducir las emisiones directas, moverte por la ciudad y más allá de forma verde y ecológica. Además de beneficios ambientales L’coche eléctrico Garantiza muchas otras ventajas, incl.Entrada gratuita dentro de la ZTL Y la posibilidad de pararse en las líneas azules sin pagar en las distintas ciudades italianas.

En toda Italia, muchas administraciones locales ofrecenAcceso gratuito a las zonas de tráfico restringido para quienes conduzcan un vehículo eléctrico o híbridouna medida adoptada para favorecer la transición hacia una movilidad urbana sostenible.

Sin embargo, las reglas de acceso a los centros históricos varían de una ciudad a otra, a pesar de los numerosos llamados a armonizar las reglas a nivel nacional. Y El acceso a menudo no es gratuitoPorque a veces hay límites muy específicos.

Como en muchas otras ciudades también Los vehículos eléctricos de Florencia pueden acceder libremente a la Ztl, sujeto a la inclusión de la matrícula del vehículo en la “lista blanca” del municipio. El procedimiento es simple: solo necesita conectarse al portal de la empresa pública que administra los servicios de movilidad en la capital toscana y enviarlo Pedidos en líneaIntroduciendo los datos del vehículo.

Ztl y coches eléctricos. El ‘extraño’ asunto de Florencia

Cualquiera que sea propietario de un vehículo eléctrico puede acceder libremente a todas las zonas afectadas por ZTL florentino No se necesitan etiquetas. a florencia accesible ZTL m.v. eléctrico e híbridopero el conexiones de matrícula para su inclusión en la especificación lista blanca.

Cuando haces un archivo Trámite en línea Emitir un permiso Ztl que le permita ingresar al área restringida con un vehículo eléctrico, al ingresar la marca y modelo del vehículo No puedes elegir un Tesla Porque la lista provista en el sitio no incluye la marca creada por Elon Musk. Por supuesto, esto te hace sonreír en la sección dedicada. Lanzamiento de la marca Ztl para coches eléctricos No hay opción para seleccionar un archivo. tesla.

Afortunadamenteomisión No perjudica el éxito de la aplicación. Los campos para la marca y el modelo del vehículo son en realidad opcionales y Todavía se le permite obtener el permiso. Así que no te preocupes si no puedes ingresar tu nombre tesla modelo 3 (o Polestar 2 o Cupra Born): Para una etiqueta Ztl para el Municipio de Florencia Solo la matrícula.