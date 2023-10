Cagliari, una oportunidad de expansión. Encuentre el quinto resultado útil. 3 compromisos fijos, luego un respiro. Abajo, el ataque comienza de nuevo. Solidaridad con Matini

Y el ex gran Cagliari Claudio Ranieri, entrenador de la primera división, no está en una buena posición ni en la clasificación ni en la enfermería. Cerdeña tiene sólo dos puntos y actualmente está última en números negros en la Serie A. Sin embargo, en boxes, Rossoblu organiza a Lapadula durante varios meses, luego Rouge, Mancuso y Yancto. Es necesario evaluar las circunstancias del interesante jugador Luvumbo. Cagliari nunca ganó. De 6 partidos, empató 2 con Toro y Udinese y marcó sólo 2 goles. Esto no permite a la Fiorentina pensar hoy en dar un paseo por los Franchi. Incluso en Frosinone, la Viola debería haberse adelantado fácilmente, terminando en un merecido empate después de haber jugado bien en una mitad y no tanto en la otra. Esto no niega que Cagliari represente una buena oportunidad que aprovechar para avanzar en la clasificación. La Viola puede alimentar un pequeño ciclo positivo, de hecho son 4 partidos útiles, incluida la copa, firmados por la Fiorentina. Alcanzar el quinto puesto sería un buen comienzo teniendo en cuenta la segunda reunión del grupo de conferencia el próximo jueves en Florencia contra el Ferencvaros.. Finaliza el domingo por la noche en el Estadio Maradona contra el Napoli, campeón de Italia. Así que un descanso puede traer algo de alivio a Viola. Es hora de respirar y reorganizar tus pensamientos.

Como viajamos cada tres días para asistir a un partido, es natural que los italianos piensen en un sistema de rotación equilibrado. Intentemos adivinar la posible alineación aunque sea difícil. en la portería Terracciano En lugar del lesionado Dodo tras elegir un defensor invertido en Stirpe, parisinopuede volver a usarse kayode Desde el primer minuto. en el centro Milinkovic Y RanieriParisino de izquierdas aunque Biraghi seguía convocado. Puede haber grandes dudas entre ellos: Arturo Y Mandrágora, Duncan o López Duncan? Es difícil ver a brasileños y franceses juntos, tienen características incompatibles. A su lado será necesario un jugador más físico. De aquí es exactamente de donde surge el enigma. Las oportunidades de Kouame en ataque aumentan con González y Bonaventura. Abajo todavía está al frente.

La Fiorentina busca el gol perdido. Los dos jugadores que parecen tener más confianza en la red son González y Bonaventura: este último es el máximo goleador de la Fiorentina en la Serie A, y en total Jack ha marcado 59 goles en su carrera.

Tarde o temprano Nzoula quedará libre, y eso es lo que espera Italiano, que insiste con el angoleño, precisamente para darle cierta continuidad. Pero también está Beltrán que entre otras cosas supuso una inversión total de 25 millones para la Fiorentina. El argentino quiere imponerse y trabaja duro.

Concluimos nuestra declaración expresando nuestra firme solidaridad con nuestro colega Francesco Mattini Víctima, como ya es sabido por todos, de un gravísimo accidente ocurrido en el Parque Viola el pasado sábado. Un periodista serio, experimentado y muy competente. Se suponía que era un día para celebrar la apertura al público de esta obra excepcional, que quedará en la historia de la Fiorentina..

En cambio, Matini fue expulsado del centro deportivo, a pesar de tener una entrada comprada regularmente (y de haberle negado previamente la acreditación porque su tiempo había expirado). Resultó ser un jugoso objetivo privado para los mismos líderes empresariales involucrados en el episodio.. Caporetto para comunicarse porque el tema matinal prima sobre todo lo demás. El incidente es indescriptible, sentir vergüenza es un sentimiento noble, no todo el mundo lo tiene. Como llegar a Viola Park.