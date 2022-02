Brawn advierte a Mercedes y Red Bull: ‘Recordad 2009’ – Fórmula 1

Día a día, los diferentes equipos presentan los coches que saldrán a la pista en la temporada 2022. La espera son todos los primeros resultados que dará la pista, empezando por la doble sesión de test, entre Barcelona y Bahrein, y luego la más obvia con el primer Gran Premio del año, programado en Sakhir el 20 de marzo. Con la introducción de nuevos reglamentos técnicos, el plan de la alta dirección de la F1 es intentar Para acercar el rendimiento de los diferentes equipos entre sí., reduciendo la disparidad entre los mejores equipos y los equipos en el medio y detrás del grupo. Esto también es mediante la introducción de un límite presupuestario. El director general del circo impulsaba especialmente la revolución organizativa, ross marrón.

Schumacher, ex responsable de la estrategia de mitad de la era de Ferrari, tiene una experiencia personal especialmente importante con las nuevas regulaciones. en un 2009 Consiguió llevar a su equipo, el recién nacido Brawn GP, ​​a lo más alto de la Fórmula 1 explotando la zona gris del nuevo reglamento técnico recién introducido. Los dos equipos dominantes de aquellos años, McLaren y Ferrari, lucharon por el éxito en la temporada 2008 hasta la última curva del último Gran Premio y al año siguiente se quedaron atrás durante toda la primera parte del campeonato. Al presentar la nueva temporada, el propio Brown hizo una advertencia a mercedes Y Toro rojoEl equipo dominante en 2021.

“Mercedes y Red Bull pueden ser sancionados [dal cambio dei regolamenti] – Dijo Brown – El año pasado los recursos humanos se destinaron hasta el final a la esgrima para el campeonato. Algunos equipos en la parte de atrás no tenían esta preocupación. Si hubiera estado en Ferrari o McLaren a principios del año pasado, lo hubiera apostado todo por el coche de 2022. Eso fue lo que pasó en 2009. El año anterior hubo una gran batalla entre Ferrari y McLaren y ambos resbalaron tras esa remontada. . No creo que se vuelva a repetir una situación tan peligrosa, pero es un buen argumento. No creo que la regulación cambie fundamentalmente el orden público. – concluyó el director británico – Pero volverá a unir al grupo.“.