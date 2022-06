Brave and Beautiful 2 29 de junio de 2022: Episodio

Progresar valiente y bellamente 2 29 de junio de 2022

valiente y hermosa 2 ¿A qué hora se emitirá el 29 de junio de 2022? 16:00 En el estreno de Canale 5 en Italia, salvo que haya diferencias de horario. Si no puede ponerse al día con los programas de televisión, siempre puede canjear el episodio en Mediaset Infinity On Demand. Para acceder al catálogo, simplemente cree una cuenta de forma gratuita.

Encuentra debajo Progreso valiente y hermosa 2 El 29 de junio de 2022!

Brave and Beautiful 2 Episodio 65 Conspiración

victorioso Todavía es demasiado joven para valerse por sí mismo. hulia Peticiones Kahid para lidiar con eso. Este último accede a cuidarlo.

Sohan Ha pasado por mucho. Entre los choques más recientes está la muerte. corhan Fue testigo del secuestro. Mientras la secuestraba, logró atraer la atención de un transeúnte. Es una coincidencia cerca de la casa en la que está retenida y la mujer no puede perder la oportunidad de escapar de un hombre que ha demostrado en repetidas ocasiones que no tiene reparos en asesinar. Así que detiene al extraño y le pide prestado el teléfono para llamar visitará. Su plan funcionó porque lo llamó y sabía su posición. mejorarTodavía fuera de sí con la pérdida de su hijo, se va con él. visitará para salvarla Risa juega una última carta para socavar su felicidad. Suhan y Sisur. Sohan En coma. Aunque no está consciente, tiene sueños maravillosos en los que ella y Sisore serán héroes felices al final. Están comprometidos y felices de poder amarse libremente. No solo eso, sino que también se encuentran en condiciones de compartir su serenidad con toda la familia.

risa No es mentalmente sano. Fue llevado a un hospital psiquiátrico. Busque el apoyo de una enfermera para ayudarlo a escapar. Su plan es salir del país lo antes posible. Está a punto de hacerlo con la ayuda de un bote, excepto que la venganza es, de hecho, un plato que debe servirse frío. mejorar Ella todavía está de luto por la muerte de su hijo. visitará No fue perdonado por todo lo que hizo. Sohan. Así que el bote y la fuga no son más que trampas que lo hacen caer en la trampa. por una vez risa No lo esperaba.