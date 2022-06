Kendall Jenner, hermosa modelo estadounidense

Kendall Jenner es una modelo estadounidense y celebridad de la televisión. Nació el 3 de noviembre de 1995 en Los Ángeles, California, de padre Kris Jenner y Caitlyn Jenner, la media hermana de Kylie Jenner.

Comenzó su carrera como modelo en el 2009., a los 14 años, cuando firmó contrato con Wilhelmina Models. En 2010, hizo su debut televisivo en el programa de telerrealidad Keeping Up With The Kardashians. También ha aparecido en los reality shows familiares “Khloé & Lamar”, “Kourtney and Kim Take Miami” y “Kourtney and Kim Take New York”.

Kendall comenzó a ganar Fama internacional como modelo en 2014, cuando apareció en las portadas de Vogue y Harper’s Bazaar. En 2015, la revista Forbes la clasificó como la modelo mejor pagada del mundo, ganando 22 millones de dólares.

Ha sido la modelo más seguida en Instagram durante años y también se ha convertido en embajadora mundial de la marca de cosméticos Estée Lauder.

Principios

Jenner argumentó en una entrevista que Su infancia fue “muy normal” La cual nunca fue tratada como una celebridad, asistía a la Escuela Sierra Canyon, donde jugaba voleibol, entre otras cosas.

reveló a la prensa que Su madre, Kris, la impulsó a convertirse en modelo.pero ella dudaba acerca de la idea.

para él Por primera vez en la televisión, estuvo en el episodio piloto de The Simple Life. Con su familia.

A partir de 2009, Kendall Jenner comenzó a aparecer regularmente en el programa de televisión Keeping Up With the Kardashians, que sigue a su familia y firmó un contrato con Forever 21 para una línea de ropa juvenil.

Al año siguiente la encontramos en la gran pantalla en “Así es la vida”.

La fama comenzó en 2012

En 2012, Kendall Debut como modelo En las pasarelas durante la Semana de la Moda Mercedes-Benz. En el mismo año, firmó un contrato con la marca de moda Pac Sun con la media hermana de Kylie.

Kendall seleccionado como vParte de la campaña publicitaria Forever 21 Spring Lo ha hecho para Teen Vogue y la línea de ropa juvenil de Macy’s, INC International Concepts.

Desde 2014 apareció En las portadas de Vogue y Harper’s Bazaar Así como en varias otras campañas publicitarias, como la lencería La Perla y la línea de ropa juvenil Estée Lauder.

presentado en Muchas campañas publicitarias.incluyendo productos de la marca de joyería Cartier, la línea de lencería La Perla, la línea de ropa juvenil Estée Lauder y la línea de cosméticos MAC.

kendall tambien Apareció en las portadas de muchas revistas.incluidas Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire y Cosmopolitan.

Entre Encontramos otra cooperación importante como testimonio En la línea de ropa juvenil Adidas, la línea de gafas de sol Oakley, la línea de joyería Bulgari y algunas tomas de Michael Kors.