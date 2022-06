Valiente y hermosa 30 de junio de 2022: Episodio

Progresar valiente y bellamente 2 30 de junio de 2022

El 30 de junio de 2022 se emite a las 16:00 horas.

Encuentra debajo Progreso valiente y hermosa 2 El 30 de junio de 2022!

Brave and Beautiful 2 Episodio 66 Argumento

El mejorar El visitará Colaborar para hacer la fe risa Por una oportunidad de escapar. risaDespués de todas sus masacres, fue llevado a un hospital psiquiátrico. Allí encuentra la complicidad de una enfermera que lo ayuda a escapar. proyecto risa para salir del país. Parece que hay una ruta en barco, pero es solo una ilusión. Como se mencionó, detrás de esta aparente imagen de salvación Optimización y susurro Quien – por diversas razones – no quiere escapar del castigo risa.

Una vez que se encuentran con el asesino, ambos quieren ajustar cuentas. pero, mejorar El que perdió un hijo, un motor de ira e incredulidad -quizás- sin igual. mejorar golpes mejorar Porque espera conseguir la escena por sí mismo. En realidad, quédate solo con risa. Tiene una forma de vengarse. Es un plato que debe servirse frío y mejorar No tenía prisa. Ahora está listo. El dolor llama. no puedo permitir eso risa No pagas por lo que hizo.

Sohan Se pone de parto. De hecho, su estado no es bueno ni el de una mujer de ligero riesgo durante el parto. Es posible que Suhan nunca vea a su hijo. los médicos aconsejan Sereín Suhan puede quedar fatalmente traumatizada durante el parto.

visitaráDudoso, mirando el barco en el que estoy mejora y satisfacción saltar en el aire. Una vez que aterriza, corre al hospital. No hay tiempo que perder. De hecho, una vez que llega, descubre que se ha convertido en padre. Las noticias no terminaron ahí porque Suhan ya no está en coma. Ella es madre, y tal vez en este punto todas las imágenes bonitas que ha visto cuando no estaba consciente realmente puedan volverse realidad.