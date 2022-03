Belotti: “¿El futuro del toro? Hay un crack, pero quiero entender ambiciones”

“No me parece porque la forma en que se manejó el juego fue buena. Desafortunadamente, concedimos inmediatamente en el centro de la primera mitad, con esa pelota todavía allí. Entonces están claramente cerrados por detrás. Podríamos haber hecho mucho más con el juego. Estábamos muy equivocados técnicamente. Todavía hay un gran pesar por haber podido hacer más. No hemos ganado ocho juegos y eso no es bueno.“.

“Definitivamente un equipo saludable ahora, trabajando y jugando mucho como equipo. No es casualidad que en los últimos seis o siete partidos todos hayan empatado y nunca perdido. Había una función detrás, Génova estaba creciendo. Pero no creo que tuvieran más hambre que nosotros. En la primera parte el acercamiento estuvo ahí, en la segunda cometimos un error y eso marcó la diferencia”.

“Técnicamente cometimos muchos errores, especialmente en la segunda parte. En la primera mitad, logramos jugar con paciencia y logramos crear algunas ocasiones; En el segundo tiempo ya no tenemos esa paciencia. Entre Inter y Génova hubo falta de claridad y cometimos muchos errores técnicos, por eso no pudimos crear las condiciones.“

“Siempre he tenido claro que es una situación que quería hacer balance a final de año para entender un poco de todo con el club, el entrenador y la plantilla. He estado aquí en Turín durante siete años, quiero entender las ambiciones y los objetivos. Para mí será una decisión importante y hay que tomarla bien. ¿Si hay una grieta? Siempre me has dado un vistazo“.