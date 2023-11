Baloncesto Serie A: Milán también venció a Scafati, Venecia y Brescia en la cima con Virtus

Scafati Milán 77-68

La crisis en Milán no tiene fin y Campagna sigue siendo letal para los de Messina, que perdieron ante Scafati por 77-68. Esta es la tercera derrota del Olimpia en la Liga española y la segunda en los últimos 3 partidos del torneo. EA7 ahora tiene 8 puntos en la clasificación y está en el octavo lugar con 4 victorias y 3 derrotas. Los de Sacripante están por delante en la clasificación, habiendo conseguido su tercer triunfo en los últimos 4 partidos. Partido equilibrado desde el inicio en Palamangano, con Givova trabajando duro en defensa, recogiendo 14 rebotes y tirando muy bien de 3 (6/10 en el minuto 20) y llegando a la segunda sirena para ponerse 41-36, tras un descanso en el fin. A partir del segundo cuarto. Las responsabilidades ofensivas estuvieron bien repartidas en el primer tiempo para el equipo sacripante (10 puntos para Rivers, 7 para el ex Gentile, 7 para Rosato). Al inicio del segundo tiempo, Rosato (dos canastas desde más allá del arco), Gentile y Pinkins sacaron a Scafati que alcanzó la máxima ventaja con el 49-36. Mirotic y Lo están intentando marcar la diferencia en EA7, pero están mostrando dificultades ofensivas. Recientemente, el ex jugador en ciernes, Alessandro Gentile, toma el mando, celebrando el cumpleaños de sus sueños y completando la hazaña del equipo de Campania. El ex del Udine encuentra algunas canastas cruciales, dos de ellas con el cronómetro parado. Terminará con 15 puntos en la lista de anotadores. Un parcial de 10-0 en los últimos 10 minutos no fue suficiente para Lombard.