Baloncesto, Primera División: Bolonia fácilmente, Varese vuelve a ganar

Bríndisi – Brescia 83-88

–

El Brescia se confirma como un barco de vapor: sufre, domina y merece ganar sin Amedeo Della Valle (enterovirus) ante Brindisi, que, con la ausencia de Chappel (rescisión formal de contrato, vuelve Harrison), juega de igual a igual todo el partido descarrilado sólo en la final El 5-0 en el inicio de Casa Feliz no asusta al impreciso alemán bajo canasta y de lejos. El hat-trick consecutivo de Rediffe (tres en total hasta el momento) enardeció de inmediato al anfitrión (7′, 15-7), que todavía tenía algo que marcar en defensa. Brescia, aunque listo para atacar, extraña a Della Valle: dispara al 29% del campo, sin encontrar el camino a la canasta durante dos minutos. Brindisi lo aprovecha para extenderse nuevamente hasta +14′ (9′, 26-12), indicando un excelente 57% de arco. Sin un actor principal que ataque a los invitados, el trabajo de Brindisi se vuelve más fácil, especialmente en el tablero, donde el equipo local puede hacer lo que quiera. Petrucelli es el único que logró socavar la certeza de los anfitriones. Un triple y un contragolpe para la canasta de Mitrou-Long valen un inesperado -3 (17′, 33-30). La suspensión acaba a los 50 centímetros del segundo tiempo con un triple del mismo portero estadounidense, que pone el marcador en empate a 39. En el segundo tiempo se juega otro partido. Germani es la que sufre el embotellamiento de su lado y no solo porque puso la nariz delante por primera vez desde el inicio de la carrera. El 5-0 en el inicio del tercer cuarto (39-44) deja al Brindisi capaz, no obstante, de remontar en Amén para dar de nuevo señales de vida. Petrucelli del arco se convierte en sentencia para defender a los locales (27′, 45-49) que renacen en los últimos 10″ del tercer descanso con 5-0 de break fruto del viaje de Zanelli a la línea y el triple sobre Siren Gaspardo (59-54).Tesoro Brescia lo tiró con posesiones en el primer minuto del último cuarto, volviendo a equilibrar la situación.Alemania se mostró más estelar: Mitrou-Long de 6.75 intenta ingeniar una nueva escapada, con Laquintana (33 ‘, 61-65). Brindisi siempre está en su lugar con Gentile (Dos triples) y Redfo (uno) que demostraron ser delanteros fiables (min 37, 71-69) El Brescia no se rinde: la dupla de Petrucelli y Metro Long seguía manteniendo su máxima ventaja (min 38, 73-79) por delante del segundo técnico de Gentiles que merecía ser expulsado y el tiro libre es siempre el habitual Metro Long (73-80).A 1’ del final Laquintana de la línea refresca la máxima ventaja (74-82) para cerrar con eficacia el partido.Todo lo que queda en Brindisi es pensar.