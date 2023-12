casa » televisión » Avance turco de Bitter Land: ¡Fikret arrestado!

Descubramos juntos los programas extranjeros de Terra Amara, una serie de televisión transmitida de lunes a domingo por Canale 5: aquí están los resúmenes de los episodios que se transmitirán próximamente.

el Ofertas turcas de Terra Amara Estará repleto de nuevas funciones que mantendrán a los espectadores pegados a la pantalla: esta vez todas las miradas están puestas Pensé. El niño será detenido por insultar a un funcionario público, y en prisión descubrirá que su tío… Fekele ¡Él murió! Pero descubramos juntos qué revelan en detalle los avances de los episodios que próximamente se emitirán. 14.10 horas en Canal 5.

Avances turcos de Tierra Amarga: La desaparición de Demir

En los próximos episodios de Pensamiento de la tierra amarga Se encontrará nuevamente teniendo que lidiar con el sufrimiento. hombre, Habiendo llegado a Çukurova con la intención de vengarse de su medio hermano Demir, se encariñó mucho con él y su familia.. Al principio, el niño será un verdadero oponente y aliado del mal. MmmPero con el tiempo se convertiría en uno de los personajes más queridos. También hará las paces con Demir y será bienvenido en todos los aspectos como yemení. Pero esta alegría no durará mucho porque es un hijo. Agachar Desaparecerá en el aire.

Vista previa de la tierra amarga turca: Fikret está enojado con Demir

Fikret comenzará a movilizarse para buscar a su hermano con Zuleikha Pero lamentablemente el camino que seguirán será equivocado y los dos no podrán traerlo a casa. Hey hombre. La situación, poco a poco, se irá deteriorando cada vez más. Fikret se enojará y frustrará por los resultados fallidos y llevará el asunto a la policía.. según nieto FekeleEn realidad, los agentes no hacen bien su trabajo y no son realmente activos en la búsqueda. Demir. El hombre subirá mucho el tono y al fiscal no le gustará.

Fikret descubre la muerte de Fekeli en espectáculos turcos

El fiscal está enojado por sus acciones. Pensé Y sus acusaciones Decidirá arrestar al joven acusado de insultar a un funcionario público. Pensé Lo llevarán a prisión y aquí descubrirá una terrible noticia: De hecho, pocos días después de su arresto, el cuerpo de Fekele fue encontrado sin vida. Pensé será destruido Obtendrás permiso para ir a la morgue.Donde dará un último y conmovedor adiós a su familia.

Tierra amargala querida serie turca, se emite desde noviembre de lunes a sábado en 14.10 horas en Canal 5.