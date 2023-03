“Hay una relación muy fuerte con Antonino Spinalbes”

Ginebra Lamborghini Fue uno de los héroes de la última edición de novia vip 7.

De la experiencia en el hogar que se remonta a su infancia, la niña le dijo a la revista semanal con el corazón abierto. Sonrisas y canciones de TV.en los quioscos hoy.

Ginebra Contó cómo le llegó la propuesta de entrar a los reality shows del Maestro, alfonso signorini:

alfonso Me llamó y me preguntó así, a quemarropa. Fantaseaba con hacer un reality show y definitivamente iba a retomarlo. siesta. Así que la aprobación fue inmediatamente convincente, incluso si fue un acto de fe para mí.

Ginebra Entonces revela el mejor momento en casa:

Definitivamente mi cumpleaños. Porque me dieron una gran fiesta y tuve la sensación de que éramos un muy buen grupo.

Y peor:

No hace falta decir el momento de la exclusión pero, más que eso, diría las primeras etapas en las que ya no me sentía comprendido por mis compañeros. Pero quiero enfatizar que los mejores momentos fueron, con mucho, los más.