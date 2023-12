Selvagia Lucarelli, Chiara Ferragni y la organización benéfica Fidesz: “Están comprando la reputación de la cámara”

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Milán sobre la Fundación Benéfica Chiara Ferragni ha sido confiada al grupo antifraude de Eugenio Fusco. La Policía Financiera realizará investigaciones. Además de Palocco Pandoro, la investigación se puede ampliar a los huevos de Pascua. Si aparecen elementos que puedan formar la base de una acusación, el presunto delito puede ser fraude o fraude comercial. Mientras tanto, Selvagia Lucarelli vuelve a las acusaciones contra la pareja. Según Lucarelli, la familia Ferragnez “compró su reputación por la cámara”. Luego hay otra respuesta de Fidesz, después de responder a la organización benéfica: “¿Me estás llamando no periodista? Le agradezco porque siempre le estaba contando todo tipo de cosas. Entonces, al contactarme, quiere elevarme. Después de todo, él no es cantante, pero eso no significa que creo que sea un insulto.”

La reputación está a la venta.

Lucarelli habla en una entrevista realizada con Corriere della Sera. Renato Franco me dice que el mecanismo de la pareja “es parte de su conjunto de privilegios”. Si no tienes dinero, tienes que ganarte tu reputación. Sin embargo, si tienes mucho dinero, también puedes comprar tu reputación. “Con transferencias bancarias a la cámara se puede sustituir el compromiso civil, el sudor de batalla y el activismo real”. En su respuesta a la polémica, ella “se defiende y él ataca. Ferragni ha elegido el camino del victimismo, que es su firma”. Fidesz me parece fofo, más proclive a la agresividad: “General, me parece que a ellos tampoco les avisaron”. El comentarista no cree que haya habido “errores en la comunicación”: “Al contrario, la comunicación fue científica. Las palabras fueron elegidas cuidadosamente para crear este tipo de confusión entre quienes compraron los productos”.

encuentro del ego

Respecto a las palabras de Meloni contra el influencer, Lucarelli dice que el Primer Ministro interceptó un sentimiento generalizado. Porque en la opinión pública “existe una intolerancia hacia este alarde constante -de casas ricas y de ropas valoradas en miles de euros- ostentado con una arrogancia que indica una falta de compasión por los demás”. Si bien lo ocurrido entre Fedez y Ferragni “fue un encuentro de almas y egos, me parece que ninguno de los dos a veces hace retroceder al otro. “Se lanzaron a una carrera salvaje sin mirar atrás y preguntarse si habían hecho algo mal.” Mientras tanto, mientras que el chándal Laneus usado por el influencer en el vídeo de disculpa se agotó, resulta que a pesar de las conexiones de Balocco con la defensa de la competencia, The La operación ya ha reportado a la empresa 650.000 euros, que podrían convertirse en 230.000 si se paga la multa.

Pérdida de seguidores

mientras la verdad Hoy habla de los seguidores de Ferragni en Instagram. Del 14 al 20 de diciembre, la influencer perdió 76.512 dólares. Es poco comparado con los casi treinta millones que la siguen. Pero hay más. En primer lugar, porque se trata de la mayor pérdida que jamás haya registrado la cuenta. El año pasado, el número de seguidores aumentó un 4,4%, mientras que el crecimiento medio de este tipo de cuentas cada doce meses fue del 11,4%. Además, según Hype Auditor, el 23,7% de las cuentas son “sospechosas”. El 18,9% está formado por cuentas con más de 1.500 seguidores. El 4,8% son bots o personas que utilizan determinados servicios para comprar “me gusta”, comentarios y seguidores. Según InsightIQ, el porcentaje de cuentas sospechosas es mayor. Según el diario, haciendo la media de los resultados, se puede decir que ocho millones de seguidores de Ferragni son “perfiles borrosos”.

FdI y Georgia Meloni

Mientras Fratelli d’Italia sugiere quitarle el Ambrogino dorado a la pareja, el papel Publica un comentario para Meloni: “Mientras Chiara Ferragni sea la oposición en Italia, podremos dormir en paz”. Mientras tanto, la fiesta se regocija: “La querida Chiara resultó herida y se ahogó”.

