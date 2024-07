Aurora Ramazzotti: “La historia de cómo aprendí a respirar” – tan cierta

Positividad corporal

Aurora Ramazzoti Compartió sus pensamientos sobre su viaje de aceptación en las redes sociales y recibió un amable comentario de su madre. Michelle Hunziker.

“Amarte a ti mismo es un viaje que dura toda la vida. Todos estamos aprendiendo a respirar.. “Sé amable”, escribió en Instagram la hija mayor de Michelle Hunziker, quien agregó en el post algunas reflexiones que han ido apareciendo a lo largo de los años sobre su cuerpo e imagen, inclusoCompleta autoaceptación.

2011: “Respira hondo. Esperemos que nadie me vea. Ahora voy a meter el estómago. Dicen que si haces eso es como hacer abdominales. Al menos sirve para algo. Vamos, te lo haré”. hazlo.” Ahora quítame los pantalones, tápame por favor, me giro para ver si alguien mira, guarda, por ahora, otro respiro, esta vez por la mitad, tengo la barriga adentro. Luego adentro otra vez.

2016: “Compré dos pares de esos pantalones cómodos con los que me veo bien, lo cual es una rareza hoy en día. ¿Alguien se ha dado cuenta de que sólo llevo esos pantalones? Espero que no. Oh, verano, mar, vacaciones, libertad. Pero No hay duda de que hasta ahora estoy respirando bien, tal vez si te cubres el cuerpo será mejor, ¿tal vez sentarte en la arena para que no veas la celulitis en las fotos o volver a usar traje de baño?”

2018: “Empecé a hacer ejercicio. Estoy aprendiendo a respirar, pero es difícil. Sabemos que no tengo término medio. Como ahora, sólo pienso en ello, y si me pierdo un día, la culpa me come”. entonces no hago ejercicio. “No entiendo por qué cuando me miro todavía me siento asqueado en el espejo. ¿Quién me dijo que todo esto cambiaría? “Tal vez si hiciera todo perfectamente, todavía estaría conteniendo la respiración”.

2022: “Ha pasado mucho tiempo desde que me dieron más. De hecho, ya me di por vencido. Mantener el control se ha vuelto demasiado. ¿Soy un impostor? Sonríe y asiente, fingiendo que esta ha sido mi vida durante cuatro años, y me parecía una vida saludable. Te dije que no tenía ningún compromiso. En lugar de aprender a respirar, aprendí a tensar mi pared abdominal y ahora es automático. Ya no sé cómo respirar correctamente”.

Aurora RamazzotiQue en marzo de 2023 Le dio la bienvenida a su hijo César Augusto Con tu compañero Goffredo CerzaLuego publicó una reflexión final sobre su primer año como madre.

2024“Mira qué bonito está mi pequeño jugando en la arena. Se levanta y corre hacia el agua. Ah, hay un fotógrafo apuntando con su cañón. No lo pensé ni un momento, me puse entre él y él. La lente es demasiado buena para tomarme el trasero incluso si la luz de la tarde no es mi amiga”. finalmente soy libre“.

Michelle Hunziker Comentó el post dedicándole amables palabras a Aurora: “Mi amor, lo que escribiste me conmovió. Estuve a tu lado en cada momento de estas faltas de aire, siempre deseé poder soportar esto”. Sufriendo lejos de ti, pero al final El amor propio es un gran y larguísimo viaje que tenemos que emprender, Con el gran obstáculo de la maldad y la insensibilidad de muchas personas. Que no piensan en el daño que están haciendo con sus comentarios. Hoy me siento realmente libre, satisfecha y feliz… entonces el corazón de mi madre también se relaja un poco y está feliz. Te quiero”.

Michelle Hunziker y el amor de su hija Aurora Ramazzotti en Verissimo

un invitado a muy cierto Michelle Hunziker Habló de su país. La vida como abuela Y él lo había compartido. Amor por su hija Aurora Ramazzotti.

“ahora Estoy orgullosa de ser abuela y soy abuela, pero también madre. Esta noche quería ayudar a Ori y Govo. Ustedes salgan a divertirse y yo cuidaré de César.Se lo dije y también me quedé despierto toda la noche. Cerré los ojos sólo por la emoción. Los sonidos nocturnos del bebé son música para mí. Rompí ligeramente las reglas que me dio Aurora. Me digo a mí mismo: Crié a tres de ellos, haciéndolo a mi manera.. Me dijeron que siempre le pusiera ruido blanco cuando duerma, pero no lo uso. Me dicen que a media noche tengo que darle leche mientras duerme, pero luego lo hago eructar y nos quedamos despiertos hasta la 1:30. “Cesar duerme conmigo toda la noche”, dijo Michelle Hunziker.

“Realmente soy madre, siempre lo he sido: tenía 19 años cuando di a luz a Ori. Ser abuela no es más bonito que ser madre, definitivamente es un sentimiento diferente. “Porque tienes más experiencia”, continuó Michelle, quien también recordó el momento en que sucedió. Aurora le reveló que estaba embarazada: “Estábamos juntas en Cerdeña Un día Aurora me dijo que llegaba tarde y dos días después escuchó gritos: ¡madre! Lo entendí inmediatamente. La presentadora añadió: “Y creo que cuando yo tenía 40 años y ella 20, le pedí que se diera prisa y fuera madre joven y ella respondió que en realidad no estaba pensando en eso”.