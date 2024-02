“Los médicos me salvaron”

Martina Colombari, modelo, actriz y ex Miss Italia, fue sometida de emergencia a una cirugía abdominal debido a una peritonitis. Es mejor ahora. Desde su cama de hospital, envió un mensaje a sus fans con una historia de Instagram agradeciendo a los médicos por salvarle la vida y explicando por qué desapareció de las redes sociales.

Martina Colombari habla de la relación con su hijo para Verssimo: “Nadie nos enseñó a ser padres”.

Video del hospital de Martina Colombari siendo operado

La ex Miss Italia, esposa de Alessandro Costacurta, dijo tumbada en la cama, con gafas y cara cansada: “Buenos días, si he desaparecido en los últimos días es porque estuve en el hospital, y hoy me dieron de alta. “Yo, afortunadamente – comenzó una historia – fui operada. “Cirugía abdominal de emergencia. Yo era una paciente con peritonitis y fui ingresada en el Hospital Ciccarini de Riccione. Estuve aquí para visitar a mis padres, y todos fueron maravillosos. , y todo el personal del Dr. Lucchi, las enfermeras y enfermeros. Ellos me trataron y me salvaron. Ahora me recuperaré poco a poco”.

