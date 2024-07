Tonio Cartonio (nacido Danilo Bertazzi) casado: la boda en Brianza con Roberto Nozza – fotos

el amor es el amor, el amor es el amor. Con estas pocas palabras Danilo Bertazzi, el actor que todos los millennials en Italia recuerdan como el famoso Tonio Cartonio, anunció su matrimonio a sus fans. Bertazzi, de 64 años, se casó con Roberto Nozza, su compañero de vida desde hace doce años en Pisana Brianza. Un momento que el actor quiso compartir con todos sus seguidores, pues publicó algunas instantáneas de aquel fatídico día en Instagram. Hay una foto de los recién casados ​​abrazándose, uno de ellos acompañado de sus padres, pero también hay un detalle de sus manos, con sus anillos de boda a la vista.

casamiento

Los seguidores más fervientes de Bertazzi sabían que el matrimonio estaba en el horizonte. “2024 será el año del sí, quiero eso. Sólo tenemos que decidir la fecha”, reveló a principios de año el actor más conocido por interpretar al enano, el protagonista. MelvigenPrograma histórico de Ray Tree para niños. “A los 58 años vives la vida tranquilamente, disfrutando de tus pasiones, como mi socio Roberto, y de tu trabajo, mientras aún lo tienes”, dijo Bertazzi en una entrevista de 2019. Un hecho cotidiano. Luego de doce años juntos, su relación con Roberto Noza también derivó en un matrimonio que enloqueció de alegría a sus seguidores.

Adiós a Melvisi

Hace unas semanas, Bertazzi publicó en sus redes sociales un videoclip en el que explica los motivos que lo llevaron a despedirse. Melvigen, uno de los programas infantiles de mayor éxito que jamás haya producido Ray. “Cada vez que veo un meme de Tonio despidiéndose de Millivision, me siento un poco culpable”, explica el hombre de 64 años en el vídeo. Bertazzi revela que el motivo de la despedida tiene relación con problemas de salud. “Me agarró del pelo y me operaron del corazón por primera vez. Cambia tu perspectiva de la vida y te hace pensar. Recuerdo estar en el hospital y estar tan preocupado por ser reemplazado y no volver nunca más. Llamé a los escritores y al productor y dijo: ‘Por favor, no me dejes en casa’.

