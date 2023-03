Así el petróleo ruso se detuvo en Suiza y reapareció en Dubái – Corriere.it

Dos empresas, un negocio: la exportación de petróleo ruso. La última investigación del Financial Times Proyecta algunas sombras en la sociedad. Paramount Energy & Commodities Sa, con sede en Suiza, que detuvo sus actividades de comercio de petróleo de Rusia a Asia en junio pasado a raíz de las sanciones occidentales impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania. Como escriben Tom Wilson y David Sheppard, el negocio ha sido absorbido por una empresa de Dubai con un nombre casi idéntico: Paramount Energy and Commodities DMCC que utiliza operadores en los Emiratos Árabes Unidos para realizar transacciones y camiones cisterna registrados para empresas de países como India y China. para transportar crudo.

las dos empresas

Dado que no existen leyes ni sanciones que impidan a las empresas con sede en Dubái comerciar con petróleo ruso, siempre que no utilicen un seguro occidental, podría constituir una infracción de las sanciones si la empresa es propiedad o está controlada por una entidad europea o un ciudadano europeo. Esta es también la razón por la que Paramount SA y Paramount DMCC niegan cualquier conexión y han confirmado al Financial Times que las dos entidades se ejecutan “completamente de forma independiente”. Tanto es así que Nils Troost, el empresario holandés que fundó la empresa suiza, no tiene una participación “directa” en Paramount, con sede en Dubái.