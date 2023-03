Donald Trump se prepara para ser imputado: ‘Quiere ser esposado’

Donald Trump espera hoy su acusación en el caso tormentoso daniels. De hecho, más que eso: el antiguo inquilino del casa Blanca No puede esperar hasta que pueda convertir todo en uno. pantallas. el Los New York Times escribe que al polo Se le ocurrió la idea de un show frente a cámaras y periodistas en la fiscalía manhattan. Efectivamente, más: con sus colaboradores A.S. mar-a-lagoTambién se burla de la posibilidad de sonreír a los medios. El expresidente cree que está preparado “paseo perp”, o la práctica comúnmente utilizada por las fuerzas del orden público de exponer a un sospechoso arrestado frente a las cámaras para tomar fotos y videos. Sus asesores no saben si su actitud es de valentía o de resignación ante lo que se avecina.

Trump no se preocupará por los detalles de dónde y cómo será filmado: lo que quiere es una oportunidad de mostrarle al público que no se está escabullendo avergonzado. el guardián Ve más lejos. Donald quiere ser directo, argumenta Esposado a la espalda Por la tradicional “marcha criminal”. El intento del expresidente, si realmente lo hace, se presenta ante las autoridades para su divulgación huellas dactilares y el foto policialConvertir un evento en un espectáculo. Con el fin de motivar a la base ante su nueva candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Mientras tanto, ayer en Mar-a-Lago, en Floridadónde está el polo En vivo desde 2021, Essam Nueva YorkEn los lugares donde se desarrolla la investigación se han implementado medidas de seguridad para contener posibles actos de violencia por parte de simpatizantes del expresidente. Muchos de sus “fans” se dieron cita cerca de su residencia playa de palmeras para expresar su apoyo. Unos pocos grupos pequeños se reunieron a lo largo de Southern Boulevard, el camino a Mar-a-Lago, con pancartas y banderas grandes”.Trump, salva a Estados Unidosotriunfo 2024“.

