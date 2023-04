Apple está sacudiendo a los bancos de todo el mundo. Nicastro (exdirector de Unicredit) está convencido de ello y explica por qué

Es probable que el banco real no se convierta en uno. Pero tras pactar con Goldman Sachs el lanzamiento de una cuenta de ahorro en EE.UU. con un tipo de interés del 4,5%, Apple está revolucionando el mundo del crédito en todo el mundo. Un banquero de toda la vida dejó en claro en su perfil de Linkedin el 25 de abril que esa preocupación estaba más que justificada. Roberto Nicastro, Gerente General de Unicredit durante 18 años, hoy Fundador y Presidente de Banca AideXa. se pregunta Nicastro, a quien responde: “¿Se ha convertido finalmente Apple en un banco y en un temible enemigo de los bancos minoristas? Competencia aterradora para los bancos y otros operadores financieros, no porque vaya a convertirse en un banco (puede que nunca lo sea), sino porque ahora está redefiniendo radical e innegablemente servicios de banca personal Tal como lo conocemos, y puede funcionar desarrollar la interfaz de servicios bancarios para clientes para que se convierta en la principal puerta de entrada a los servicios bancarios para particulares».

Según Nicastro, también deberíamos esperar que Google (Android) haga un movimiento. Está claro que los consumidores son los ganadores a corto plazo. Sin embargo, los reguladores y los gobiernos deben tomar nota, monitorear y posiblemente reaccionar, por ejemplo Riesgos de competencia En banca minorista es evidente la excesiva concentración de poder resultante de la ‘participación de clientes en el total de datos’. La respuesta de los bancos establecidos requerirá cambios fundamentales en los modelos comerciales y la arquitectura tecnológica. Las empresas Fintech también tendrán que adaptarse al nuevo entorno, posiblemente reposicionándose o colaborando con otros jugadores en este nuevo ecosistema”.

Roberto Nicastro, Ex Director de Unicredit y Actual Presidente de Banca AideXa

El ex director ejecutivo de Unicredit rastrea el descenso de Apple a los servicios financieros paso a paso, desde el desconcertado lanzamiento de Apple Pay en 2014, pero ahora lo usa el 75% de los clientes de iPhone, incluso Depósito a la vista Al 4,25%, se lanzó con Goldman Sachs. “Estos pasos representan una gran disrupción para la banca minorista que se había pronosticado durante mucho tiempo”, señala Nicastro. “Ahora es una realidad y se basa en el fácil acceso de Apple a más mil millones de clientesexperiencia de usuario (UX) superior y fluida, transparente y segura, la confianza ganada desde hace mucho tiempo de los clientes de Apple, alta disponibilidad de recursos, selección bien enfocada de socios inteligentes para diversas iniciativas”. ¿cocinar en Apple? Tras la adquisición de On Kudu, puede ultimar los planes para la serie Productos de crédito al consumo o servicios contiguos en los mercados bancarios del Reino Unido y Europa. Apple puede acceder fácilmente a una variedad de datos sin precedentes, agregar información financiera a su ya enorme colección de información de clientes y, por lo tanto, desarrollar historial de crédito Más complicado de lo que piensas. La cartera de préstamos creada por Apple puede titularizarse y venderse a inversores institucionales. El próximo gran desafío podría ser ofrecer verificación de cuenta, ya que Apple ya dio el primer paso con Apple Wallet.

Según el gerente del banco, la empresa de Cupertino difícilmente requeriría una licencia bancaria, porque no forma parte de su filosofía ingresar a un mercado que está supervisado y regulado por muchas autoridades. Pero con ahorros de manzanaA los consumidores les resultará más fácil obtener una tasa competitiva en los depósitos en efectivo, lo que reduce uno de los flujos de ganancias más importantes para los bancos (las amortizaciones de depósitos). Además, al usar Apple Pay y Apple Tap to Pay para cerrar el ciclo de muchas transacciones, Apple podría amenazar significativamente los ingresos masivos de Visa, MasterCard y Paypal (Actualmente el mayor operador del mundo por capitalización bursátil en banca minorista). Cabe señalar que Mastercard es un socio importante para Apple Pay más adelante. Además, en el sector de préstamos hipotecarios y de consumo, puede superar a los bancos no solo en acceso a clientes, sino también en riqueza. historial de crédito».

Según Nicastro, Apple puede no estar sola en este ataque al mercado crediticio: “Puede ser imitado por Google/Android. Con alrededor de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo, la plataforma Android de Google tiene una base de clientes más grande (aunque en promedio menos rica) que la de Apple. A pesar de las señales débiles de Google, el movimiento de Apple definitivamente se notó en Mountain View. También se espera que se introduzcan sistemas operativos móviles más pequeños”.

Warren Buffett, el rey de los inversores financieros

Es probable que esta misma idea haya sido que varias semanas antes, uno de los inversores financieros más grandes (y más rentables) del mundo, Warren Buffett, decidió aumentar su participación en Apple. Piense estrictamente en el truco bancario de una empresa que produce teléfonos celulares y computadoras. Y su credibilidad frente a los clientes es mucho mayor que la credibilidad de los bancos tradicionales. Buffett se explicó muy bien hace una semana en una entrevista con CNBC: «Si eres usuario de Apple y alguien te ofrece 10.000 dólares, pero la única condición es que te quiten el iPhone y nunca podrás comprar otro dispositivo, no lo aceptarás. Si te dicen que si compras otro Ford, te darán $10,000 y no lo tendrás, y tú tomarás $10,000 y te comprarás un Chevrolet en su lugar…”

Foto de portada: CEO de Apple, Tim Cook

