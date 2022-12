Antenucci y un hincha con su camiseta en México. El Mundial, los favoritos de Salcido y Jusek

Muy pocos días de descanso y barry El campo ya está listo para volver. Mañana compromiso en casa ante los rojiblancos tras vencer 0-3 al Cittadella en la jornada entre semana. Módena A las 18.00 horas. Los rojiblancos del Véneto volvieron a la senda del triunfo después de siete jornadas y ahora no tienen intención de parar. Ante los emilianos, los Gallos pueden encontrar el triunfo que les falta en casa desde el 1 de octubre ante el Brescia.





Entre un entrenamiento y otro, los jugadores subieron fotos y videos a través de sus canales Social.





La Copa del Mundo atrae la atención de todos los aficionados al fútbol y, por supuesto, la atención de los jugadores del Bari. Juan JusekDespués de que Croacia venciera a Brasil en los penales, compartió una foto de Luka Modric En la versión de director. Su Eslovenia no se clasificó para la fase final del torneo, pero ve A Vecino Como el croata domina el escenario internacional a la edad de 37 años, el defensa rojiblanco debería estar orgulloso.





La sangre sudamericana de Eddie voy a subir, en cambio, le deja una afición por los magos latinos. Grandes elogios compartidos a través de las historias de Instagram para las dos estrellas absolutas: neymar, Oh, noMás tarde expulsado por Croacia, e Messi, el reyEscrito por el delantero rojiblanco que le ganó la pelea a Holanda.





Si te encuentras entre playas México Y fíjate en la camiseta roja y blanca de Mirko con el número 7. Antenucci, no te preocupes, ¡no estás alucinando! ¡Él no es un bombardero Molise de vacaciones! sobre esto mateo, un gran fan de Barry, publicó un video de sí mismo corriendo feliz por la playa mexicana con la camiseta de su ídolo. Wolf no lo pensó dos veces e inmediatamente volvió a publicar el video del fiel fanático.