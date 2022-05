Red Bull, Sergio Pérez: “No sabemos qué esperar”

La intimidad con México se hace sentir porque el espíritu caliente de América del Sur hierve en las venas de Sequoia Pérez. El mexicano parece haber llegado a Miami en excelente forma, quizás cargado con los vítores entusiastas de la afición local. Cuando Max Verstappen salió del juego -al menos durante la segunda sesión de entrenamiento libre-, fue Seko quien elevó el valor del circuito semi-ciudadano Red Bull Sim y rápidamente se convirtió en el protagonista de la pelea. Sin embargo, al final, a pesar de los muros peligrosos y una serie de bucles, el mexicano está solo: George Russell es segundo solo detrás de Lacklerk ante la ausencia de Borboiz para adelantarse, y Hamilton es inmediatamente cuarto, pero la simulación de la carrera prepara el escenario para otro partido caliente entre los toros y los caballos de salto. Quién sabe, tal vez esta vez juegue para él.

F1 | Análisis de los pasos de carrera en Miami: Leklerk y Pérez brillan entre banderas rojas y agarre cero

“Día duro para todos. Creo que la sesión de la tarde, en particular, fue muy complicada. -continuó la mexicana- Me las arreglé para hacer tanto en la media vuelta como en las blandas. Durante la simulación de carrera, no pudimos hacer mucho con las banderas rojas una y otra vez y perdimos mucho tiempo. Estamos prácticamente ciegos para las carreras y creo que estamos prácticamente todos en el mismo barco. Tenemos una idea de cómo clasificar, pero el clima aquí está cambiando muy rápido. No hay mucho agarre en la pista y el asfalto no parece liso, lo cual es una pena porque apostar puede ser muy difícil. Habiendo dicho eso, creo que esta va a ser una carrera interesante porque ninguno de nosotros sabe qué esperar.“.