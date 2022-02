Análisis de vídeo de Digital Foundry, una “clase magistral de gráficos de PS5” – Nerd4.life

Digital Foundry lanzó sus propios Horizon Forbidden West Video análisisGuerrilla Games, el nuevo juego para PS4 y PS5. Aquí están los detalles de lo que dijo el periódico.

En primer lugar, Digital Foundry habla de Precisión Explica que Horizon Forbidden West propone PS4 y PS4 Pro La calidad de los gráficos es muy similar, con una dinámica de 1080p en la consola base que se convierte en un tablero de ajedrez dinámico de 1800p en la consola más potente. Ambos van a 30 fps. La única diferencia es la resolución.

empleo ps5Horizon Forbidden West, por otro lado, ofrece resolución 4K a 30 fps, o un tablero de ajedrez de 1800 píxeles a 60 fps. Por lo tanto, en este caso, debe elegir qué priorizar entre resolución y velocidad de fotogramas.

Por un lado rendimiento, Digital Foundry afirma que los 30 fps de la PS4/Pro son un granito, mejores que los del Capítulo Uno. Lo mismo se puede decir en la PS5, tanto en los años 30 como en los 60, con solo algunos problemas menores al cambiar de cuadro durante los recortes.

Luego quedó claro que la versión de PS4 es, comprensiblemente, la que más recorta el número de polígonos. La versión de PS5 esnotablemente densoY la compresión de los videos de YouTube no logra lograr tantos detalles en el juego bastante.Además, en PS5, la distancia de carga de los objetos es notablemente mayor.En PS4, sin embargo, puedes ver ventanas emergentes en el horizonte.

En resumen, hay mucho en PS4 concesiones Para asegurarse de que la resolución no baje demasiado y que no se pierdan fotogramas. Entonces, el rendimiento es excelente, pero la versión de PS5 es claramente superior desde todos los puntos de vista, desde la calidad de las texturas, los reflejos, los efectos de volumen y partículas, etc. Según Digital Foundry, el nivel de detalle de la base de PS4 puede considerarse “bajo” en PC. Sin embargo, en comparación con Zero Dawn, Horizon Forbidden West también es genial en PS4.

Luego, Digital Foundry elogia la calidad del juego en términos de Una variedad de biomas, calidad de detalle en interacción con la vegetación (en el primer juego acabamos de pasar, ahora interactúa con nuestro movimiento). El viento y el clima también se han mejorado. También se han mejorado el agua y la iluminación en Horizon Forbidden West.

Entonces se alaba el nuevo sistema de dioses caras de personajes, todo mucho más expresivo. También se habla de tiempos de recarga. En un ejemplo específico, tarda 52 segundos en cargarse en la PS4 Pro, mientras que solo tarda 8 segundos en cargarse en la PS5.

Finalmente, estamos estrictamente hablando de la versión PS5 de Horizon Forbidden West, Digital Foundry Se sugiere jugar a 30fpsDisfruta de todos los detalles gráficos gracias a la alta resolución.

Por último, te dejamos para que revises nuestra reseña de Horizon Forbidden West.