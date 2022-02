La adquisición es posible siempre que mantenga su libertad, CEO – Nerd4.life

CEO Juegos de platinoAtsushi Inaba, nadie se queda fuera Posible adquisición del equipo Por una empresa más grande, dejando en claro que el cliente potencial no es completamente impopular, siempre que este proceso aún pueda garantizar Libertad del equipo

La pregunta surgió como un comentario sobre el estado actual del mercado del juego, donde la consolidación parece estar en la agenda después de la capitalización.Adquisición de Activision Blizzard propuesta por Microsoft Y el proceso similar que realizó Sony para Bungie. Al parecer, Inaba no quiso descartar de antemano una posible adquisición de PlatinumGames, pero debe hacerse de acuerdo a unas reglas que el equipo debe aceptar.

“Lo más importante para nosotros es mantener La libertad de crear los juegos que queramos. hacer”, enfatizó Annaba, como condición sine qua non para aceptar una posible adquisición, y también informó que parece una actitud adoptada por operaciones recientes de este tipo.

También con respecto a la adquisición de Activision Blizzard, según Inaba, es probable que la intención de Microsoft deje sin cambios la libertad creativa de los equipos: “Por lo que he escuchado, Microsoft no tiene la intención de ejecutar Activision de manera opresiva, quitándoles la libertad a los equipos. No creo que sería como esta relación”.

“Creo que habrá mucho respeto mutuo Y creo que Activision podrá continuar haciendo lo que mejor sabe hacer. De hecho, esto también es lo más importante para nosotros, en cualquier situación en la que nos encontremos. Así que no descarto nada siempre y cuando se respete nuestra libertad”.

Sobre el tema, recordamos que Microsoft parece tener la intención de querer un equipo japonés, mientras que Hideki Kamiya mostró recientemente una nueva apertura hacia la Casa de Redmond incluso con el deseo de revivir el proyecto Scalebound, pero esto claramente son solo suposiciones por ahora.