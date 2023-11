Alfa Romeo, comienza una nueva era: el anuncio que conmocionó a los fans

Alfa Romeo acaba de hacer un anuncio que lo cambia todo de cara al futuro y que está sorprendiendo a los aficionados. Esto es lo que está por suceder.

La crisis del mercado del automóvil es evidente, pero esto no parece afectar en absoluto a la marca Alfa Romeo. La casa Arese crece constantemente y no sólo en ItaliaPorque logra resultados notables en múltiples partes del mundo. Alemania es el país donde el SUV Tonale está cosechando un notable éxito, y es precisamente este modelo el que ha liderado el relanzamiento de la marca Biscione, que ya había comenzado con el Stelvio y el Giulia.

El Tonale fue un coche que realmente hizo historia, Porque fue el primer híbrido de la marca., muchos han decidido optar por esta configuración. Esta electrificación se incrementará el próximo año, cuando debute el SUV cero emisiones, que estará en el segmento B y que aún no tiene nombre conocido. 2025 será el momento del sedán Giulia, que podría convertirse en un hatchback, cambiando completamente su apariencia y volviéndose más potente, algo que pocos podrían haber predicho.

Alfa Romeo se centra cada vez más en los SUVTambién planea centrarse en el extranjero: el E-SUV llegará en 2027 a China y Estados Unidos. El mercado está lleno de crossovers, pero los producidos por Arese parecen ser muy populares debido a la excelente combinación de elegancia y deportividad que ofrecen. En estas últimas horas se ha mostrado un teaser que da muchos motivos para el optimismo, y trata de una modelo que está a punto de regresar.

Alfa Romeo, la publicidad hace soñar a todos

Hablar de éxitoAlfa Romeo El tema, que fue presentado el año pasado, parece ser Pete Arese Piensa en una nueva versión de este SUV para el futuro. en Facebook De hecho, la marca Biscione ha publicado un misterioso teaser que muestra únicamente las luces traseras del coche en kit, que recuerdan a las del exitoso Tonale.

Por el momento no se ha facilitado más información que la descripción: “Estén atentos, comienza una nueva era con Alfa Romeo“. Como se mencionó, A modo orientativo respecto al nuevo Tonale solo tenemos esta forma de faros, pero no mucho más. De momento solo queda esperar a más información, aunque ya podemos imaginar algunas características.

probablemente, No veremos el nuevo Alfa Romeo Tonale antes de 2026, y es casi seguro que lo veremos totalmente eléctricoSi bien ahora está disponible con motorización gasolina, diésel e híbrido enchufable, convirtiéndose en el momento de su lanzamiento en el primer coche eléctrico de la compañía propiedad del grupo. stellantis. Seguramente quedará libre de emisiones, pero no está claro si Alfa quiere mantener al menos una versión híbrida, lo que sucederá con el B-SUV el próximo año, pero no con los nuevos Giulia y Stelvio que se esperan para los próximos dos años. El período 2025-2026, un cambio de ritmo notable.