GTA 5 ha vendido más de 195 millones de copias, y Red Dead Redemption 2 61, según los últimos datos oficiales.

En su último informe financiero, que cubre el último trimestre de 2023, el editor Take Two reveló esto GTA 5 el vendio otros 5 millones de copiaspara alcanzar el récord 195 millones de copias Se ha agotado desde su debut en septiembre de 2013 (solo superado por Minecraft). Esto supone un crecimiento del 2,6% respecto al año anterior, lo que demuestra cómo la serie, que ha vendido más de 420 millones de copias en total, está fuera de serie.

Ventas de juegos de GTA V

Muy muy bien Redención muerta roja 2La cual vendió otros 4 millones de copias en el período referido, elevando su total a 61 millones. La serie Red Dead Redemption ha alcanzado los 86 millones de copias, un crecimiento global de 5 millones de copias en comparación con septiembre de 2023.

Ventas de Red Dead Redemption 2

Con estos datos, no es difícil entender por qué la espera por GTA 6 es realmente frenética, tanto es así que Take Two explicó cómo el lanzamiento de la demostración del juego también ayudó a monetizar el Capítulo 5.